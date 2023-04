Tennis, shooting indimenticabile: una dea dal corpo mozzafiato

Tennis, uno shooting impossibile da dimenticare: la giocatrice è una vera e propria dea, con un corpo mozzafiato.

La tennista bielorussa è sicuramente una delle più affascinanti di tutti i tempi. Nella giornata di ieri ha fatto una strage di cuori online con il suo ultimo shooting. I tifosi hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti alla sua bellezza e al suo corpo mozzafiato. Impossibile resistere al suo fascino: è come una vera dea.

La giocatrice è tornata a far scaldare il web, dopo essere finita al centro di accese discussioni. Aryna Sabalenka, nelle scorse settimane, è stata pesantemente attaccata dalla collega ucraina Lesia Tsurenko e dall’allenatore di quest’ultima, Nikita Vlasov, che l’ha accusata di supportare l’invasione russa dell’Ucraina.

Da quando il conflitto è scoppiato, anche nel mondo dello sport sono sorte numerose polemiche e la tennista bielorussa non è rimasta estranea. Sabalenka, da parte sua, ha dichiarato di essere stata presa di mira solamente per via della sua nazionalità. Prima di prendere parte al Miami Open, l’ultimo torneo a cui ha partecipato, si è aperta in uno sfogo nel corso di un’intervista.

La giocatrice – che dall’inizio della guerra gareggia con una bandiera neutrale – ha parlato della pressione psicologica subita negli ultimi tempi e di come ci sia rimasta male quando, un anno fa, a lei e altri atleti è stato impedito di partecipare a Wimbledon. Nonostante le polemiche, questo è un anno d’oro per Sabalenka, attualmente numero due nel ranking mondiale.

Tennis, Aryna Sabalenka incanta i social durante il suo servzio fotografico

Se nel 2022 si era spinta fino alla quinta posizione, quest’anno ha dimostrato di essere più che determinata ad affermarsi in cima alla classifica. Negli scorsi mesi si è aggiudicata la vittoria del WTA 500 di Adelaide, senza mai essere sconfitta. È poi arrivata la volta dell’Australian Open, che si è concluso con un altro trionfo. Una settimana fa si trovava a Miami, dove si è fermata ai quarti di finale, battuta dall’avversaria Sorana Cirstea.

Nella giornata di ieri la tennista è tornata a far emozionare i tifosi, anche se questa volta lo ha fatto fuori dal campo. A far scatenare il loro entusiasmo ci ha pensato lo shooting per cui ha posato. Per l’occasione ha sfoggiato un mini abito bianco, abbinato ad un paio di tacchi, che le calza alla perfezione.

Sabalenka ha fatto vedere alcune anteprime del servizio fotografico, che sono bastate per mandare Instagram in delirio. L’atleta si è sempre fatta notare per il suo fascino e il suo corpo da urlo: davanti ai video che la mostrano nel corso dello shooting, è stato impossibile per i fan mantenere la calma.