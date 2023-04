Sassuolo-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Torino è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ultima chiamata per l’Europa? Risposta affermativa. Perché se il Torino vuole in qualche modo provare a restare attaccato ad un treno europeo che corre sempre più veloce non può assolutamente farsi sfuggire i tre punti nella trasferta di Reggio Emilia.

Soprattutto dopo i successi ottenuti nel fine settimana da Bologna e Fiorentina. Ma è un discorso che riguarda anche il Sassuolo, che rispetto ai granata di punti in meno ne ha solo uno e può ancora nutrire ambizioni di settimo posto. Posizione che attualmente è distante sei lunghezze dalla squadra di Ivan Juric e sette da quella di Alessio Dionisi. Ad ogni modo, fare la corsa sulla Juventus non sarà affatto semplice. Innanzitutto perché i bianconeri stanno tenendo un ritmo da scudetto. Poi c’è l’incognita relativa alla penalizzazione: se i bianconeri dovessero riavere indietro i quindici punti tolti a gennaio dalla giustizia sportiva in realtà una lotta per il settimo posto neppure ci sarebbe. O meglio, sicuramente non sarebbero coinvolte quelle squadre come Sassuolo e Torino che oggi invece inseguono i bianconeri. Al di là di tutto, l’obiettivo di entrambe resta quello di chiudere nella parte sinistra della classifica. Per gli emiliani sarebbe inevitabilmente un ottimo piazzamento, alla luce delle tribolazioni vissute durante il girone d’andata.

Il Sassuolo è reduce da quattro successi di fila

La formazione neroverde ha vinto sei delle ultime otto partite ed è reduce da sei successi di fila. A conti fatti, è una delle squadre più in forma del campionato.

Una volta svuotatasi l’infermeria, Dionisi, oltre ai suoi uomini migliori, ha ritrovato quelle certezze che aveva smarrito dopo una prima parte di stagione in cui aveva dovuto far fronte ai tanti stravolgimenti che la sua rosa aveva subito nel mercato estivo. I tre punti sono arrivati anche nell’ultima giornata prima della sosta: a castigare lo Spezia a Mapei Stadium era stato un rigore di capitan Berardi. Un’altra vittoria, la quinta consecutiva, farebbe registrare un record storico: da quando frequenta la Serie A non ne ha mai ottenute così tante una appresso all’altra. Un altro dato, poi, certifica l’ottimo momento del Sassuolo: da inizio 2023 solo Napoli, Juventus e Lazio hanno fatto più punti. La mini-striscia vincente che aveva aperto il Torino grazie ai due successi contro Bologna e Lecce si è invece interrotta nel match casalingo contro il Napoli, in cui i granata sono stati travolti 4-0 dalla capolista del torneo. Un andamento abbastanza ondivago per la squadra di Juric, che nonostante tutto si sta meritando gli elogi del suo esigente allenatore.

Sassuolo-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi è nelle condizioni di poter schierare la miglior formazione possibile, non dovendo fare i conti né con infortuni né con squalifiche. Nel tridente d’attacco, tra Berardi e Laurienté, dovrebbe giocare Pinamonti – che è favorito su Defrel – mentre a centrocampo con Frattesi agiranno Matheus Henrique e Maxime Lopez. L’unico dubbio del giovane tecnico riguarda la difesa: Ferrari si contende una maglia con Tressoldi.

Lunghissima invece la lista degli indisponibili in casa Toro: oltre ad Ilic, mancheranno Zima, Aina, Karamoh e Vieira. In difesa Juric potrebbe dare fiducia a Gravillon, mentre in attacco Radonjic e Vlasic supporteranno Sanabria. A destra più Rodriguez di Vojvoda.

Come vedere Sassuolo-Torino in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Torino è in programma lunedì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Sassuolo ha battuto solo quattro volte il Torino nei diciannove precedenti disputati tra le due squadre in Serie A e l’ultimo scontro giocato a Reggio Emilia fu appannaggio dei granata, che ebbero la meglio 1-0 al Mapei Stadium. L’ottimo stato di forma dei neroverdi, tuttavia, fa ipotizzare un loro risultato positivo nel posticipo che chiude la ventottesima giornata: potrebbe uscirne fuori un match divertente ed anche prolifico, considerando che in trasferta gli uomini di Juric sono meno solidi ed hanno incassato quasi il doppio dei gol. Entrambe, verosimilmente, segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Radonjic, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2