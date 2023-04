Formazioni ufficiali Napoli-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Maradona”. Le ultime dritte.

Tutto pronto al “Maradona” per la super sfida tra Napoli e Milan. Il primo di tre appuntamenti che appassioneranno i tifosi nel corso di un mese che si preannuncia assolutamente al cardiopalma e che potrebbe scrivere in maniera ancor più importante i contorni di una stagione nella quale gli Azzurri vogliono continuare a stupire e a prendersi la scena.

Chiaramente il Milan non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Reduce dalle scialbe prove offerte contro Salernitana ed Udinese, Pioli è ritornato sui suoi passi varando nuovamente la difesa a 4 e portano Leao sulla corsia mancina di sua competenza. Il portoghese, spostato più vicino alla porta, ha fatto fatica a ritagliarsi i propri spazi di manovra nel corso dell’ultimo mese e mezzo. Le sue sgasate, però, potrebbero rivelarsi decisive. Complice l’assenza dell’infortunato Osimhen, Spalletti si affida invece a Simeone, già decisivo all’andata. Ecco le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Napoli-Milan, il pronostico marcatori

Il Milan proverà a tenere bloccate le corsie esterne avversarie: l’arma alla quale Inzaghi e Sarri hanno fatto affidamento per inaridire le fonti di gioco degli azzurri nelle uniche due sconfitte stagionali degli uomini di Spalletti, se si esclude il tonfo contro il Lecce. Tuttavia la fase propulsiva di gioco dei campani è da tale da superare qualsiasi tipo di difficoltà. L’assenza di Osimhen è pesante e si farà sentire, ma Simeone ha dimostrato di potersi ritagliare un ruolo importante quando chiamato in causa. Tuttavia a fare la differenza potrebbe essere nuovamente Kvaratskhelia, che sulla corsia mancina è solito dipingere con olio su tela perle d’alta classe. Non sarà facile battere Maignan, ma il georgiano è uno dei più seri candidati ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Napoli-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Proprio per questo Calabria rischia seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara. Tuttavia, tutta la difesa del Milan sarà atteso da uno stress-test decisivo: anche Tomori, ad esempio, ha grosse possibilità di terminare la gara con almeno un cartellino sul groppone. Per quanto concerne i tiratori, intrigano e non poco quattro nomi: Zielinski, Di Lorenzo, Tonali e Theo. I due esterni di Napoli e Milan tendono a proporsi con una facilità a tratti disarmante, diventando vere e proprie ali aggiunte. Zielinski e Tonali, invece, dovrebbero far leva sulle rispettive doti balistiche per disegnare traiettorie letali con cui mettere in difficoltà i portieri avversari.