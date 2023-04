Spezia-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Salernitana è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Salernitana di punti ne ha 27, lo Spezia 24. Entrambe sono a buon punto per quanto riguarda l’obiettivo salvezza ma non è ancora il momento di sollevare il piede dall’acceleratore. Le possibilità di essere risucchiate in zona retrocessione, soprattutto per i granata, sono poche: tuttavia, non sono permessi eventuali rilassamenti.

La terzultima, il Verona, nelle ultime partite ha raccolto pochissimo, dando l’impressione di aver perso quella spinta propulsiva generata dalla lunga sfilza di risultati positivi ottenuti tra gennaio e febbraio, ma rimane in ogni caso a -5 dai liguri. Un divario che non consente alla squadra guidata da Leonardo Semplici di dormire sonni tranquilli. Prima della sosta per le nazionali, lo Spezia ha sciupato l’occasione di aumentare il distacco dagli scaligeri arrendendosi 1-0 al Sassuolo e non riuscendo a dare continuità all’inatteso successo contro l’Inter, che una settimana prima era caduta a sorpresa al “Picco” 2-1. Nella trasferta di Reggio Emilia si è interrotta anche la mini-serie di risultati utili, composta anche dal doppio pareggio con Udinese (2-2) e Verona (0-0). Con il nuovo tecnico, subentrato un mese fa a Luca Gotti, l’inversione di tendenza c’è stata, ma solo in termini di risultati: i bianconeri fanno molta fatica a fare gol. Nel 2023 nessuno ha segnato meno di loro in massima serie e nello stesso periodo di tempo solamente l’Ajaccio in Ligue 1 ha chiuso più partite senza segnare dello Spezia, rimasto a secco in sette match su dodici.

Solo tre i precedenti in massima serie

Il cambio di guida tecnica sembrerebbe aver giovato anche alla Salernitana. Le idee di un allenatore d’esperienza internazionale come Paulo Sousa hanno portato un po’ di freschezza nell’ambiente granata. Ed il fatto che la formazione campana non perda da tre partite lo dimostra alla perfezione.

Dalla sconfitta all’esordio contro la Lazio il tecnico portoghese è imbattuto: dopo aver dato una lezione al Monza (3-0), i suoi uomini hanno pareggiato tre match di fila, tra cui quello con il Milan a San Siro, fermato sull’1-1. Ha lasciato parecchio rammarico il 2-2 con il Bologna nell’ultimo turno, con la Salernitana che era riuscita a portarsi per ben due volte in vantaggio. Al di là di qualche difetto ancora da limare, la strada verso la seconda salvezza consecutiva sembra essere ormai tracciata. Sono solo tre i precedenti tra le due formazioni in massima serie: il bilancio è di una vittoria per parte e un pareggio.

Spezia-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Semplici non potrà disporre dell’unico attaccante che nello Spezia ha oltrepassato la doppia cifra, Nzola, squalificato. Occasione per l’ex romanista Shomurodov, che nel tridente offensivo verrà supportato da Gyasi e Verde. Sulla via del recupero sia Holm che Bastoni: quest’ultimo potrebbe essere schierato a sinistra nella difesa a quattro, composta anche da Amian, Ampadu e Nikolaou. Tornano in panchina Caldara e Zurkowski.

Nella Salernitana sarà assente lo squalificato Mazzocchi: sulle fasce largo a Sambia e Bradaric, mentre a centrocampo il ristabilito Maggiore dovrebbe spuntarla su Bohinen. Davanti alla porta difesa da Ochoa agiranno Gyomber, Daniliuc e Pirola. In attacco Dia resta favorito su Piatek nonostante gli impegni con la sua nazionale.

Come vedere Spezia-Salernitana in diretta tv e in streaming

Spezia-Salernitana in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dallo scorso gennaio lo Spezia si è arreso in casa solo a Roma, Napoli e Juventus e due turni fa ha addirittura avuto la meglio sull’Inter. Dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in questo scontro diretto con la Salernitana, un match in cui per entrambe è fondamentale fare punti. Un pareggio non è da escludere: la partita potrebbe sbloccarsi nella ripresa dopo un primo tempo che si preannuncia bloccato.

Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Shomurodov, Verde.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1