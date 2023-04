Monza-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Lazio è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Lazio ormai ha gettato via la maschera: l’obiettivo dichiarato della squadra di Maurizio Sarri è la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto il resto è noia.

Traguardo che si avvicina sensibilmente grazie al successo nel derby capitolino con la Roma, terminato 1-0 come all’andata: ad ottobre fu decisivo Felipe Anderson, in gol dopo uno svarione del difensore giallorosso Ibanez; ironia della sorte, il brasiliano è stato protagonista in negativo anche due settimane fa, lasciando la formazione di José Mourinho in dieci uomini dopo appena trenta minuti. Ed a risolvere il match stavolta c’ha pensato Zaccagni, che nella ripresa ha fatto esplodere di gioia la metà biancoceleste dell’Olimpico. Dimenticata nel giro di pochi giorni l’eliminazione dalla Conference League, competizione che non era proprio in cima agli interessi del tecnico toscano. La vittoria nella stracittadina ha consentito alla Lazio di scavalcare l’Inter al secondo posto: ora dietro al Napoli ci sono Immobile e compagni, con ben cinque punti di vantaggio sulla quinta, che è proprio la Roma, costretta a rincorrere i “cugini”. A differenza delle dirette concorrenti per uno dei quattro piazzamenti Champions, i biancocelesti non hanno altri impegni: un vantaggio non indifferente in vista di un accesissimo rush finale, ancora tutto da scrivere.

La difesa di ferro della Lazio

Da circa due mesi la Lazio non ha più perso in campionato, vincendole tutte ad eccezione del pareggio a reti bianche di Bologna, giocato a cavallo delle due sfide con gli olandesi dell’Az Alkmaar, terminate con altrettante sconfitte.

Ciò che impressiona dei biancocelesti – dettaglio inusuale per una squadra allenata da Sarri – è la solidità difensiva. La Lazio ha fatto già registrare ben sedici clean sheet in ventisette match, solo due volte aveva fatto meglio nella sua storia. Non a caso quella laziale è la seconda difesa meno battuta del torneo, con diciannove gol subiti: nei principali campionati europei hanno fatto meglio solamente Barcellona e Napoli. E la striscia positiva potrebbe continuare in casa di un Monza che non ha più nulla da chiedere al suo campionato. I brianzoli hanno raggiunto l’obiettivo principale, la salvezza, con largo anticipo ma non sembrano idonei per puntare all’Europa. Ciò non significa che hanno già mollato dal punto di vista psicologico, anzi: non perdono da tre partite, in cui hanno raccolto cinque punti con Empoli, Verona e Cremonese, pareggiando le ultime due.

Monza-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Previsti pochi cambi nella formazione titolare che manderà in campo Raffaele Palladino. In difesa si rivede Marlon, pronto a prendere il posto dello squalificato Izzo, mentre a centrocampo il tecnico darà fiducia a Machin per sostituire Pessina, anche lui fuori per somma di gialli. Sulla trequarti Ciurria ha il compito di innescare il tandem Petagna-Caprari.

La sosta ha permesso a Sarri di riabbracciare il suo cannoniere Immobile, che si riprenderà il suo posto nel tridente d’attacco accanto a Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo giocheranno tutti i titolarissimi (Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic) mentre in difesa sarà assente Marusic, squalificato. Sulle fasce toccherà a Lazzari e Hysaj.

Come vedere Monza-Lazio in diretta tv e in streaming

Monza-Lazio in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Una gara da vincere a tutti i costi per la Lazio, se l’obiettivo è consolidare il secondo posto dopo la vittoria nel derby. Il Monza, tuttavia, non stenderà certo il tappeto rosso: in casa infatti i brianzoli hanno perso solo una volta nelle ultime otto gare casalinghe e venderanno cara la pelle. Lazio leggermente favorita in un match in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di quattro.

Le probabili formazioni di Monza-Lazio

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

La Lazio riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2