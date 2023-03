Tennis, la danza sexy strega il web: in reggiseno e tacchi alti su TikTok

Tennis, il balletto a favore di cam ha fatto impazzire migliaia di follower: è perfino riuscita ad offuscare il suo partner in crime.

C’è chi lo nega e c’è chi, invece, lo ammette candidamente e senza pudore. Come Nick Kyrgios, ad esempio, che non ha mai nascosto il desiderio di poter fare la bella vita per sempre e di godersi il denaro racimolato negli anni grazie al suo innegabile talento tennistico.

Ha voglia di girare il mondo, il ribelle tennista aussie. Di togliersi ogni sfizio possibile e immaginabile. E vuole farlo in compagnia della ragazza che, a quanto pare, lo ha cambiato definitivamente. In meglio, per fortuna. Lei, Costeen Hatzi, gli ha ridato ciò che aveva perso, vale a dire il sorriso. Un anno o poco più è trascorso da quando il nativo di Canberra ha vuotato il sacco e raccontato ai suoi follower in quale tunnel di autodistruzione fosse caduto. Da quel momento in poi, toltosi questo peso dallo stomaco, è stato tutto più facile. Kyrgios è rinato e oggi è un tennista, ma soprattutto un uomo, completamente diverso.

Nick sostiene che il merito sia tutto suo, di quella bellissima brunetta incrociata per caso sui social network e poi diventata, al termine di un corteggiamento sfiancante, la sua fidanzata. Oggi sono inseparabili. Lui non si muove se non con lei al suo fianco, a riprova del fatto che la sua presenza lo rassereni e che in quegli occhi abbia trovato tutto ciò di cui aveva bisogno. Bad boy a chi? Oggi, finalmente lo possiamo dire, Kyrgios è “solo” un ragazzo follemente innamorato che sogna di costruire un bellissimo futuro insieme alla sua dolce metà.

Tennis, il balletto in cam fa schizzare alle stelle il numero dei follower

Lei, dal canto suo, ce la sta mettendo tutta per ritagliarsi uno spazio tutto suo sui social network. L’intento sembrerebbe essere quello di collezionare un numero di follower tale da potersi dire una influencer.

E in questa missione Nick le sta dando una grossa mano. Ricondivide sempre i contenuti di Costeen tramite i suoi profili social e invita spesso e volentieri i suoi sostenitori a seguire anche la Hatzi. Per il momento, le cose vanno a gonfie vele: lady Kyrgios è a quota 174mila seguaci, il che vuol dire che la strada imboccata è quella giusta e che il successo, quello vero, non tarderà ad arrivare.

C’è da scommettere, poi, che il numero dei fan aumenterà esponenzialmente, ora che la dolce Costeen ha postato un certo video su TikTok. La ragazza ha improvvisato un sensualissimo balletto sulla nota piattaforma, coinvolgendo anche Nick che non dà l’impressione, tuttavia, di divertirsi troppo. In primo piano c’è lei, che sotto la giacca indossa solo un reggiseno nero, e che ha completato il suo look con un tacco a spillo di quelli che fanno venire le vertigini. Semplicemente divina.