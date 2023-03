Israele-Kosovo, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Israele-Kosovo è un match della prima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: tv, pronostici.

Questo è il girone che, verosimilmente, finirà per essere appannaggio della Svizzera, la selezione più quotata. Non c’è invece una chiara favorita per quanto concerne il secondo posto. Escludendo le poco competitive Bielorussia e Andorra, uno dei due pass diretti potrebbe finire nelle mani di Israele, Romania oppure in quelle dell’emergente Kosovo.

Per gli israeliani, che un anno e mezzo fa non sono andati lontanissimi dalla qualificazione agli spareggi per accedere a Qatar 2022, rappresenta un’enorme occasione per tornare a disputare la fase finale di una rassegna internazionale: la loro ultima partecipazione, infatti, risale ad oltre cinquant’anni fa. In tal senso, fa ben sperare la recente promozione in Lega A di Nations League: grazie a due vittorie ed altrettanti pareggi nel gruppo con Islanda e Albania – in origine c’era anche la Russia, poi esclusa per via dell’aggressione all’Ucraina – la selezione israeliana potrà misurarsi con le nazionali più blasonate del vecchio continente nella prossima edizione della manifestazione. Al timone di Israele ora c’è l’ex giocatore del Watford Alon Hazan, che succede a Willi Ruttensteiner.

Kosovo possibile outsider

La sfida di Tel Aviv con il Kosovo, valida per la prima giornata della qualificazioni, assume già le sembianze di una sorta di spareggio. I balcanici, infatti, potrebbero scombinare i piani nonostante siano una selezione molto “giovane”.

Il Kosovo fece benissimo nella campagna di qualificazione ad Euro 2020, battendo Bulgaria, Montenegro e Repubblica Ceca in un girone che comprendeva anche l’Inghilterra, venendo poi eliminato ai playoff. Deludente invece il percorso che avrebbe dovuto condurre Muriqi e compagni a Qatar 2022: il Kosovo è arrivato ultimo nello stesso raggruppamento di Spagna e Svezia, collezionando solo cinque punti. Le cose sono andate meglio in Nations League: in Lega C i Dardanet hanno chiuso al secondo posto, alle spalle dell’inarrivabile Grecia. In panchina non c’è più Bernard Challandes, ma la leggenda del calcio francese Alain Giresse. In attacco può contare sull’ex Lazio, tornato a segnare a raffica col Maiorca.

Come vedere Israele-Kosovo in diretta tv e in streaming

Israele-Kosovo è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Israele davanti al proprio pubblico sembra avere una marcia in più, come confermano i recenti numeri: nelle ultime nove gare interne ha incassato una sola sconfitta. La formazione di casa dovrebbe dunque ottenere un risultato positivo in una gara in cui anche il Kosovo andrà verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Israele-Kosovo

ISRAELE (4-3-3): O. Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Peretz, Lavi, Kanichowsky; Haziza, Weissman, Solomon.

KOSOVO (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Kyreziu, Rrudhani; Celina, Berisha, Muslija; Rashica, Muriqi, Zhegrova.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1