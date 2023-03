Totocalcio, salta il “13”: triplo jackpot da urlo per la prossima schedina

Totocalcio, il prossimo weekend è già un sogno per gli scommettitori. Nessun 13 centrato e il triplo jackpot è già da urlo per la schedina

Era difficile, questa volta, riuscire a centrare il 13. Soprattutto perché tra gli eventi obbligatori c’erano pure il derby di Roma e quello d’Italia, con le vittorie, sicuramente inaspettate per certi versi, di Lazio e Juventus. Infatti, nessuno è riuscito a vincere il jackpot.

La scorsa settimana in 7 avevano esultato, portando a casa oltre 120mila euro. Questa volta invece nessuno è riuscito a gioire e nemmeno nessuno è riuscito a fare 11 o 9 punti. Quindi pochi soldi dati in vincita. Ed è anche per questo che nel prossimo weekend utile, quello sportivo ovviamente visto che adesso c’è la sosta per le nazionali, il triplo jackpot è bello importante, da urlo. Sì, perché sia il 13, che l’11 e infine il 9 mettono in palio tanti soldini da poter portare a casa per passare una Pasqua, ormai alle porte, bella serena. Ma andiamo a vedere di che somme parliamo.

Totocalcio, ecco il triplo jackpot

Partiamo, comunque, da chi è riuscito a vincere qualcosa. Sì, perché qualcuno è riuscito a centrare il 7: cinque vincitori per la precisione, che hanno strappato una vincita di 2.157 euro. I 20 che hanno fatto 5 invece portano a casa 225 euro mentre i sessanta 3 che sono stati centrati hanno incassato 24 euro.

Ma andiamo adesso a vedere quello che potrebbe essere il prossimo montepremi, quello da sogno in poche parole. Il 13 ripartirà con un montepremi di 159.224 euro. L’“11” avrà un jackpot di 27.219 euro, mentre pe il “9” sarà di 8.448 euro. Bei soldi, come detto, che possono aiutare e che possono far sorridere. Si attende solamente la prossima schedina che verrà messa in gioco da Sisal per inizia a scommettere con un Totocalcio che, come detto, piace sempre di più alle persone e non solo a quelle che erano abituati, tanti anni fa, a giocare solamente in questo modo. Piace così tanto che nelle prossime settimane, giocando online, potranno essere acquistati dei sistemi già precompilati così come succede per il Superenalotto.