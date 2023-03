Emma Raducanu beccata in dolce compagnia: chi è il misterioso ragazzo

Emma Raducanu inchiodata dalla foto apparsa sui social network: ecco chi è il misterioso ragazzo in sua compagnia.

Tre avversarie è riuscita a domarle senza troppi problemi. Che è già di per sé un risultato molto soddisfacente, se si considera che era da tempo che non riusciva a spingersi tanto in là nell’ambito di un torneo ufficiale. Ecco perché l’esperienza di Emma Raducanu a Indian Wells è stata, tutto sommato, molto positiva.

A fermare la sua corsa nel deserto californiano non è neanche stata una rivale qualunque. È stata la numero 1 al mondo Iga Swiatek ad eliminarla, ragion per cui fa un po’ meno male, se vogliamo. La bella tennista britannica è già pronta, ora, per riprendere la sua cavalcata. La carovana del tennis si è spostata dal deserto californiano alla ridente Miami, dove si terrà il secondo Masters 1000 di una stagione che ci ha già riservato innumerevoli sorprese. Soprattutto sul fronte femminile, con Aryna Sabalenka e Elena Rybakina che stanno mettendo a dura prova il regno della numero 1 polacca.

La Raducanu esordirà domani contro Bianca Andreescu, ma non è tanto di questo che si sta discutendo nelle ultime ore. Le sirene del gossip stanno suonando all’impazzata, infatti, da quando la bella Emma, campionessa dello Us Open 2021, è stata avvistata in dolce compagnia. L’episodio risale a prima della trasferta in Florida, ma ancora se ne continua a parlare con una certa insistenza, essendo lei un personaggio piuttosto popolare.

Emma Raducanu, la foto fa suonare le sirene del gossip

Gli animi si sono infuocati quando la britannica ha postato, nei giorni scorsi, un carosello di foto della sua parentesi californiana, nel magico deserto di Indian Wells.

Ha raccolto il meglio della sua avventura lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, ma uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione dei suoi numerosissimi follower. Parliamo del quarto, quello nel quale compare accanto a un tipo sorridente e dalla chioma molto folta. Un misterioso ragazzo del quale tutti, al momento, ignorano l’identità.

Pare comunque che fonti vicine alla Raducanu abbiano smentito che si tratti di un possibile fidanzato. Sembra piuttosto che i due siano solo amici e che non ci sia del tenero fra loro, come era stato inizialmente ipotizzato dai fan. Emma sarebbe dunque ancora single e senza alcuna intenzione, almeno per ora, di concentrarsi su qualcosa che non sia il suo amato tennis. E speriamo solo che il sacrificio possa dare i frutti sperati e regalare qualche nuova soddisfazione a lei e ai suoi supporter.