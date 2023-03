Tennis, la buonanotte che non ti aspetti: splendida in sottoveste di pizzo

Tennis, una buonanotte inaspettata: la giocatrice ha sorpreso tutti con il suo selfie in sottoveste di pizzo.

Dopo aver passato una serata fuori, la meravigliosa giocatrice ha fatto una sorpresa ai followers su Instagram. Questi ultimi hanno ricevuto la buonanotte migliore di sempre: un selfie sexy dell’atleta con indosso solamente una sottoveste di pizzo. In questo modo si è assicurata che facessero bei sogni.

Classe 1993, l’atleta francese di origine serba è famosa per i suoi successi nel doppio: nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittorio di ben 30 WTA. I suoi trionfi – tra i quali possiamo menzionare due vittorie all’Australian Open e quattro all’Open di Francia – l’hanno portata in cima al ranking internazionale nel 2019.

Per quanto riguarda le competizioni in singolo, nel 2017 ha raggiunto il suo best ranking al decimo posto. Kristina Mladenovic, soprannominata Kiki, si è avvicinata al mondo del tennis da bambina, per poi approdare nei circuiti junior e portare a casa i suoi primi risultati. Il 2022 si è concluso con la sua seconda vittoria al torneo di tennis australiano, mentre nelle scorse settimane ha preso parte all’ITF Kazakistan 02A arrivando ai quarti di finale.

Come altre campionesse di tennis, dai suoi esordi ad oggi l’atleta non si è fatta notare solamente per le sue doti sul campo ma anche per il fascino che ha conquistato milioni di tifosi e che spiega il suo grandissimo seguito sul web. Qui Kristina condivide spesso selfie e foto scattate fuori dal campo, in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Tennis, Kristina Mladenovic e la sua buonanotte sensuale

La giocatrice ha un fisico scolpito e un bellissimo viso, con due occhi azzurri che lasciano tutti stregati. Su Instagram è molto attiva e interagisce ogni giorno con i suoi followers, mostrando la sua quotidianità a questi ultimi, tra allenamenti e momenti di svago. Nelle scorse ore l’atleta – che da qualche tempo sta soggiornando a Dubai – ha portato i fan insieme a lei nel corso di una serata con gli amici.

Kristina si sta godendo la località e, in seguito ad una serata a spasso per il Global Village, per lei è arrivato il momento di rincasare. Dopo tante storie non poteva certamente mancare l’ultimo saluto ai followers. La tennista ha voluto dare la buonanotte ai fan, con un selfie che tuttavia è finito solamente con lo stuzzicare le loro fantasie.

Chissà se qualcuno sarà riuscito a prendere sonno dopo essersi trovato davanti ad una visione simile: la giocatrice indossa solamente una sottoveste da notte nera, in pizzo ed estremamente sensuale. I suoi lineamenti sono incorniciati dai capelli biondi tenuti sciolti. I followers non si aspettavano una buonanotte del genere, ma hanno sicuramente apprezzato.