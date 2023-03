Udinese-Milan 3-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle, moviola e polemiche

Udinese-Milan, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di sabato 18 marzo di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti.

L’Udinese ospita il Milan per la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri affrontano i friulani per la novantaseiesima volta nel massimo campionato italiano. Il bilancio è di 42 vittorie del Milan, 36 pareggi e 17 vittorie dell’Udinese. L’ultimo precedente alla Dacia Arena risale al dicembre 2021, quando il Milan ottenne solo un punto alla diciassettesima giornata.

Pioli deve fare a meno di Giroud e nei giorni scorsi si è discusso molto del possibile ritorno a una maglia da titolare di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non viene schierato titolare da ben quattordici mesi. In pratica l’ultima presenza dal primo minuto per Zlatan risale al match contro la Juventus del gennaio 2022. Ibra indossa la fascia da capitano e così diventa il capitano più anziano della storia del Milan. Nel Milan mancano anche Theo Hernandez, che non è partito per il Friuli a causa di una leggera indisposizione, e Junior Messias, infortunato.

Momenti clou della sfida

Alla Dacia Arena parte fortissimo l’Udinese, e infatti al 9′ arriva già l’1-0, segnato da Pereyra: palla persa a centrocampo con Tomori e Bennacer, l’Udinese riparte e segna con il suo jolly di centrocampo. Il Milan si vede al 13′ su calcio piazzato: Ibra inventa un tiro forte che finisce alto. Subito dopo i bianconeri riprendono il controllo della gara e sfiorano il raddoppio con Beto. Ci prova Leao al 25′ con un tiro a effetto che va fuori, poi al 30′ Ibra si propone con un colpo di testa, ma Silvestri è bravissimo lo anticipa all’ultimo secondo.

Al 40′ bel tiro di Leao dal limite cui si oppone la gran parata di Silvestri. Poi al 44′ c’è il controllo VAR per un possibile rigore per il Milan. E l’arbitro vede così un chiaro fallo di mano (in realtà un braccio largo di Bijol). Zlatan sbaglia il tiro dal dischetto e manca la possibilità di pareggiare, ma l’arbitro lo fa ripetere per invasione dell’area. Al secondo tentativo Ibra calcia più forte e segna. Cartellino rosso per Andrea Sottil per proteste. Un minuto dopo (cioè al 5′ di recupero) Beto segna il 2-1: cross di Success dalla sinistra e bel goal da centravanti puro.

Il secondo tempo vede il Milan scomparire dal campo. Al 70′ arriva il 3-1: Ehizibue appoggia il pallone in porta da poco lontano. La partita finisce qui.

Tabellino e pagelle di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (88′, Ebosele), Samardzic (74′, Lovric), Walace, Pereyra (80′, Arslan), Udogie (88′, Zeegelaar); Success (74′, Thauvin), Beto. All.: Sottil

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (75′, Calabria); Saelemaekers (65′, Rebic), Tonali, Bennacer (65′, Krunic), Ballo-Touré; Diaz (75′, De Ketelaere), Leao; Ibrahimovic (75′, Origi). All.: Stefano Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri (sezione Roma 1)

MARCATORI: 9′, Pereyra (U); 45+2′, Ibrahimovic (R) (M); 45+5′, Beto (U); 70′, Ehizibue (U)

NOTE: Ammoniti: 27′, Perez (U); 61′, Kalulu (M); 68′, Walace (U); 89′, Ebosele (U); 91′, Tonali (M), 92′, Becao (U). Espulsioni: 45′, Sottil (All. U); Recupero: 5′, primo tempo; 7′, secondo tempo.

Il migliore in campo è forse Beto, che trova il 2-1 e trascina la squadra in attacco con giocate intelligenti e bei movimenti (7,5). Il peggiore è Ballo-Thouré, che combina molti guai sulla fascia e non crea mai occasioni (4). Malissimo nel Milan Tomori e Thiaw, responsabili di vari errori in difesa, e Leao, poco concentrato, poco preciso nei passaggi e poco scattante (4,5). Molto buona la partita di Pereyra, uscito fra gli applausi (7). Dominano le fasce Ehizibue e Udogie (7). Ibra segna su rigore ma dà poco peso all’attacco e al 60′ è sulle ginocchia (6). Brutta la partita di Rebic (4,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro dà rigore la Milan per un tocco di mano, ma sembra una decisione controversa: la palla tocca prima il ginocchio e poi va sul braccio. Polemiche da parte dei bianconeri e Sottil espulso per proteste. Per regolamento, però, è corretto assegnare il rigore perché sul tocco di Leao il braccio del difendente è già largo anche prima del tocco con gamba. A inizio secondo tempo i rossoneri protestano per un fallo ai danni di Ibra dentro l’area. Da parte dei calciatori la partita viene impostata su contrasti e qualche irregolarità, ma niente di violento. Sul terzo goal dell’Udinese i milanisti chiedono un fallo e un fuorigioco, ma il goal è regolarissimo. Daveri ammonisce con troppa leggerezza.

Ecco gli highlights della gara: