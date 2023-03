Inter-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Juventus è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Si chiude con il botto la ventisettesima giornata e non poteva esserci epilogo migliore del derby d’Italia tra Inter e Juventus, che senza la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva ai bianconeri sarebbero rispettivamente la seconda e la terza forza del campionato.

Come ripete spesso Massimiliano Allegri, se ci atteniamo ai risultati maturati sul campo davanti c’è la Signora: la Juventus, al netto delle sanzioni per via del caso plusvalenze – a metà aprile conosceremo l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzie del Coni dai legali del club bianconero – è al momento tre punti sopra ai nerazzurri, a -15 dal Napoli capolista. La realtà però è un’altra: l’attuale classifica infatti vede gli uomini di Simone Inzaghi al secondo posto, con il fiato sul collo della romane e del Milan, mentre la Juventus è costretta ad una faticosa ed improbabile rimonta, dovendosi accontentare di un poco soddisfacente settimo posto, con Torino e Bologna alle calcagna. Troppo incostante l’Inter, reduce dalla seconda sconfitta esterna di fila – stavolta è stata fatale La Spezia – che non gli ha permesso di allungare sulle dirette concorrenti per un posto in Champions League. Quello maturato in Liguria è l’ottavo k.o. per Lautaro Martinez e compagni: tra le prime sei solamente l’Atalanta ne ha collezionati così tanti. Una delusione che i nerazzurri hanno superato in coppa, qualificandosi ai quarti di finale grazie all’eroica resistenza di Oporto, dove sono riusciti a difendere l’1-0 dell’andata.

È il derby d’Italia numero 180

Nel sorteggio di Nyon l’Inter ha pure evitato i top club d’Europa. Se la vedrà con il Benfica, squadra che in ogni caso sta facendo benissimo e non va sottovalutata. In caso di approdo in semifinale la squadra di Inzaghi affronterebbe poi una tra Milan e Napoli.

La Juventus invece è stata impegnata giovedì in Europa League, dove ha sbrigato senza troppi patemi la pratica Friburgo (0-2). In settimana è arrivata un’altra vittoria per i bianconeri, che come all’andata hanno battuto i tedeschi nel segno dei due ex viola Vlahovic e Chiesa e tenendo la porta inviolata. Allegri e i suoi nel sorteggio dei quarti di finale hanno beccato l’ostico Sporting, che negli ottavi si è preso lo scalpo dell’Arsenal. Domenica scorsa invece la Juventus si era imposta 4-2 sul fanalino di coda Sampdoria: una vittoria non senza qualche brivido, ma che ad ogni modo ha permesso al tecnico livornese di continuare a recuperare posizioni in classifica, sebbene il quarto posto resti distante dieci lunghezze. Questa è la sfida numero 180 tra Inter e Juve, portatrici sane di una rivalità ormai secolare. Il bilancio è di 86 vittorie bianconere, 45 pareggi e 48 successi nerazzurri. Nella gara d’andata ebbe la meglio la Juve, che ora ha l’occasione di vincere entrambi i derby d’Italia stagionali (non succede dal 2019-20 con Sarri in panchina). L’Inter invece non batte la Juventus in un match casalingo del girone di ritorno dal lontano 2010, l’anno del famigerato Triplete.

Inter-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa dell’Inter mancheranno due colonne portanti come Bastoni e Skriniar: il primo è uscito acciaccato dalla gara di Oporto e deve fare i conti con un problema muscolare; il secondo invece ha stretto i denti per poter scendere in campo in Portogallo, ma sarà indisponibile per la sfida con la Juventus. Un bel problema per Inzaghi, che dietro dovrà adattare Darmian – non è la prima volta che l’ex Torino gioca in questo ruolo – pronto a fare compagnia a de Vrij e Acerbi. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre in attacco Lukaku dovrebbe vincere il ballottaggio con Dzeko.

Sarà Di Maria, rimasto in panchina nella sfida con il Friburgo, ad affiancare Vlahovic nell’attacco bianconero. L’argentino ha recuperato dal piccolo problema fisico e, come ha confermato Allegri, dovrebbe iniziare dal 1′. Squalificato Kean, a gara in corso potrebbe esserci spazio e per Chiesa e Milik, entrambi convalescenti. Dubbio Bonucci in difesa: se il capitano non dovesse farcela verrò sostituito da uno tra Rugani e Gatti.

Come vedere Inter-Juventus in diretta tv e in streaming

Inter-Juventus in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter in casa ha un rendimento completamente differente da quello in trasferta: le uniche sconfitte sono arrivate con la Roma e con l’Empoli. Davanti al proprio pubblico i nerazzurri hanno sempre segnato almeno un gol, eccetto nelle sconfitta rimediata a gennaio coi toscani. Zoppica invece la Juventus in trasferta: lontano dallo Stadium i bianconeri di Allegri segnano poco (solo 11 reti in 12 partite) e finora hanno rimediato quattro sconfitte, tra cui quella di due settimane fa con la Roma all’Olimpico. In compenso, la formazione di Massimiliano Allegri è migliorata a livello realizzativo: nel 2023 solo il Napoli ha segnato di più. Si profila dunque un derby d’Italia dall’esito incerto, tra due squadre in cerca di certezze. L’Inter verosimilmente eviterà la sconfitta in un match da almeno un gol per parte. Attenzione ai cartellini, che potrebbero essere numerosi.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1