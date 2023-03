I pronostici di giovedì 16 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 16 marzo: ci sono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League.

La tre giorni di coppe europee si chiude come di consueto al giovedì con le partite di Europa League e Conference League: c’è il ritorno degli ottavi di finale con in campo ben quattro squadre italiane. In Europa League Roma e Juventus hanno battuto Real Sociedad e Friburgo in casa e saranno impegnate in delle trasferte delicate in cui sarà difficile mantenere la porta inviolata.

In Conference League la Fiorentina ha dimostrato la sua superiorità tecnica sul Sivasspor all’andata ma in Turchia dovrà fare attenzione e non è da escludere un gol segnato dagli avversari a caccia della rimonta. La Lazio è l’unica che ha perso all’andata e sarà chiamata all’impresa contro l’AZ Alkmaar: Sarri farà però turn over in vista del derby di domenica contro la Roma e imporsi non sarà facile.

Pronostici altre partite

Il Feyenoord all’andata ha dominato rischiando una clamorosa sconfitta: in casa al ritorno dovrebbe regolare lo Shakhtar Donetsk. Vittoria interna alla portata anche per l’Arsenal contro lo Sporting CP, mentre le partite che promettono il numero maggiore di gol sono Villarreal-Anderlecht, West Ham-AEK Larnaca, Betis-Manchester United e Ferencvaros-Bayer Leverkusen.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fenerbahce vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fenerbahce-Siviglia, Europa League, ore 18:45

Vincenti

• Feyenoord (in Feyenoord-Shakhtar Donetsk, Europa League, ore 18:45)

• Arsenal (in Arsenal-Sporting CP, Europa League, ore 21:00)

• Villarreal (in Villarreal-Anderlecht, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi