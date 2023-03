AZ Alkmaar-Lazio, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

AZ Alkmaar-Lazio è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’Olanda rischia di essere ancora fatale per la Lazio. In Europa League, lo scorso autunno, fu un club olandese ad impedire ai biancocelesti di accedere agli spareggi di accesso agli ottavi di finale, il Feyenoord, in una concitata ultima giornata della fase a gruppi.

Stavolta è un’altra squadra che milita in Eredivisie, l’Az Alkmaar, a far tremare gli uomini di Maurizio Sarri, ora costretti a ribaltare l’1-2 dell’andata per evitare di dire addio anche alla Conference League. Nei Paesi Bassi non basterà vincere ai capitolini per strappare un pass per i quarti: bisognerà farlo con almeno due gol di scarto se si vogliono evitare i supplementari. La Lazio si conferma dunque “allergica” al doppio impegno infrasettimanale. Nella gara dell’Olimpico, otto giorni fa, le cose si erano messe bene grazie al gol di Pedro dopo diciotto minuti ma le reti di Pavlidis e Kerkez a cavallo tra i due tempi hanno complicato tutto. I biancocelesti, privi del loro cannoniere Immobile, hanno forse avvertito la stanchezza per la partita di Napoli, dove avevano speso parecchie energie. Sabato scorso si è interrotta anche la striscia di vittorie in campionato: Sarri e i suoi non sono andati al di là di uno 0-0 in quel di Bologna. Un pareggio che sa di occasione persa, visto che nessuna delle dirette concorrenti per la Champions (Roma, Inter e Milan) è riuscita a vincere. Lazio che anche in Emilia non ha risolto i problemi offensivi. I biancocelesti non segnano più di due gol nella stessa partita dal 4-0 al Milan dello scorso 24 gennaio.

Olandesi imbattuti in casa contro squadre italiane

Non si può dire lo stesso degli uomini di Pascal Jansen, che nel fine settimana si sono imposti anche sul Groningen (1-0), mettendo a segno la quarta vittoria di fila tra Conference ed Eredivisie.

Un successo che vale il sorpasso sul Psv Eindhoven al terzo posto: dopo Feyenoord e Ajax, le due squadre che si stanno contendendo il titolo, c’è l’Az Alkmaar, a questo punto uno delle più belle sorprese del massimo campionato olandese. Clasie e compagni fanno della solidità uno dei loro principali punti di forza e da novembre in poi hanno perso una sola volta, peraltro con la capolista Feyenoord. Le statistiche non fanno sorridere Sarri: l’Az è sempre rimasto imbattuto nelle tre gare casalinghe contro squadre italiane, mentre la Lazio ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte nelle fase ad eliminazione diretta di una competizione europea. Cinque le assenze in casa Az. Jansen deve fare a meno di Dekker, Bazoer, Martins Indi, Vanheusden e Westerveld; il modulo scelto dal tecnico è speculare a quello della Lazio, con Pavlidis al centro del tridente, circondato da Odgaard e Karlsson.

Sarri pensa anche all’imminente derby di domenica con la Roma ed effettuerà diverse rotazioni. In porta spazio a Provedel, mentre in attacco spingono per una maglia da titolare sia Romero che Cancellieri. Possibile panchina per Milinkovic-Savic.

Come vedere AZ Alkmaar-Lazio in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-Lazio è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere AZ Alkmaar-Lazio anche su DAZN. La piattaforma ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Tra l’assenza di Immobile, il derby capitolino alle porte e lo scontato turnover del tecnico, la Lazio potrebbe non riuscire a completare la rimonta contro una squadra che vive un ottimo stato di forma ed è addirittura in lotta per il titolo in Olanda. L’Az Alkmaar dovrebbe evitare la sconfitta in una gara in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Lazio

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Luis Alberto, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

La Lazio riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1