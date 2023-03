Scommesse, risultato esatto da urlo in Serie A: colpo da 2500 euro

Scommesse, becca un risultato esatto clamoroso in Serie A: un colpo da 2500 euro con soli 5 euro puntati. Ecco la nuova clamorosa storia.

No, non ci stupiamo più davvero. Anche perché il risultato clamoroso beccato in Serie A nello scorso weekend ha dell’incredibile. Non solo per quelle che erano le due squadre in campo, ma anche per l’andamento di una partita che alla fine del primo tempo sembrava chiusa e che dava la sensazione di doversi trascinare solamente fino al 90′.

E invece così non è stato, perché nella seconda parte di gara le emozioni non sono mancate per nulla e hanno portato a questo finale clamoroso, con il Sassuolo che ha battuto la Roma 3-4 infliggendo alla squadra di Mourinho una sconfitta clamorosa soprattutto perché i giallorossi arrivavano al match forti delle vittorie sulla Juventus e sulla Real Sociedad. Ma il calcio sappiamo benissimo e di questo in alcuni casi siamo contenti – meno quando si tratta di scommesse – non è una scienza esatta. Ed ecco che la squadra di Dionisi è riuscita a fare il colpo, anche bello importante all’Olimpico, prendendosi tre punti fondamentali per il proprio campionato e tenendo più aperta che mai, lì davanti, la corsa alla prossima qualificazione in Champions League. Una qualificazione che vede tutte le big protagoniste e che nello scorso weekend non sono riuscite a vincere. Solamente il Napoli ha portato a casa l’intera posta in palio – ma la squadra di Spalletti fa un altro campionato – e la Juventus, che è dietro, ma che potrebbe rientrare in corsa.

Scommesse, vinti 2500 euro con la vittoria del Sassuolo

Il fortunato scommettitore, diremmo molto fortunato, ha deciso di investire 5euro appunto sul risultato finale di Roma-Sassuolo, una partita condizionata anche dall’espulsione di Kumbulla alla fine del primo tempo che ha mandato Berardi dal dischetto.

Dopo i primi 45′ i neroverdi ospiti erano avanti 1-3, e nessuno pensava che la Roma potesse risorgere in qualche modo. Invece Dybala ha riaperto il match, poi chiuso di nuovo dal Sassuolo, prima che Wijnaldum, al primo centro nel massimo campionato italiano, trovasse il punto finale in pieno recupero. E la scommessa di 5 euro, che aveva un valore di 500 volte la posta, è andata a segno. La schedina, così come riportato da Agimeg.it, è stata giocata su un conto online Pinterbet.