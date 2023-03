Porto-Inter, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Porto-Inter è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: dirette tv, formazioni, pronostici.

Quella di Porto è una trasferta tradizionalmente ostica. Lo sanno bene le squadre italiane – dalla Juventus al Milan passando per le due romane, Lazio e Roma – che nelle ultime stagioni hanno avuto a che fare con i Dragões nelle competizioni europee, che fosse fase a gironi oppure quella ad eliminazione diretta, e ne sono uscite con le ossa rotte.

L’Inter non vuole essere l’ennesima vittima della formazione allenata da Sergio Conceiçao – tecnico che conosce bene il campionato italiano, avendo giocato con Lazio, Parma ed anche con la stessa Inter – e nella gara d’andata ha fatto in modo da non essere costretta a cercare la qualificazione all’Estadio do Dragao, assicurandosi un piccolo ma significativo vantaggio (1-0) grazie alla rete di Romelu Lukaku a quattro minuti dalla fine, con gli ospiti in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Otavio. Nella sfida di San Siro la superiorità dei nerazzurri è stata evidente ma non netta e i portoghesi si sono confermati la squadra organizzata e per certi versi scorbutica che avevamo conosciuto nelle stagioni precedenti, sebbene sia cambiato più d’un interprete. Anche il Porto ha avuto le sue occasioni ed è stato per merito di Onana che i nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata, in modo da poter giocare su due risultati su tre – si qualificherebbero ai quarti con qualsiasi pareggio – in Portogallo. È dal lontano 2011 – la stagione successiva al mitologico Triplete – che l’Inter non approda tra le prime otto d’Europa.

Porto imbattuto in casa con le italiane dal 2017

Un solo gol di vantaggio non permette all’Inter di adagiarsi troppo sugli allori: ecco perché Simone Inzaghi pretende che i suoi uomini rimangano sul pezzo, in particolar modo dopo il brutto scivolone di La Spezia (2-1) che ha confermato una certa allergie con le “piccole”.

In Liguria la fortuna ha voltato le spalle ai nerazzurri, che hanno sbagliato anche un rigore con Lautaro Martinez. Ma è un dato di fatto che l’Inter abbia dilapidato punti preziosi (Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia) contro avversarie alla portata. La sconfitta di venerdì scorso intanto rischia di complicare i piani di qualificazione alla prossima Champions League: chiudere il campionato fuori dalle prime quattro sarebbe una vero fallimento. E il Porto? I Dragoni sono secondi in classifica in Primeira Liga, con otto punti da recuperare sul Benfica, che sembra ormai inarrivabile. La squadra di Conceiçao ha vinto le ultime due gare con Chaves ed Estoril ma subito dopo l’Inter era caduta davanti al proprio pubblico con il Gil Vicente. Tre match in cui la fase di non possesso palla stranamente ha lasciato a desiderare: la difesa ha subito complessivamente cinque gol. In casa non perdono con una squadra italiana dal 2017, ma è vero anche che in sei occasioni su sette il Porto non ha mai passato il turno dopo aver perso l’andata in una competizione europea.

Porto-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Un’assenza pesante per Conceiçao quella del centrocampista Otavio, squalificato a causa dell’espulsione di San Siro. Oltre a lui saranno assenti Meixedo e Joao Mario, entrambi alle prese con dei problemi al ginocchio. Sull’out destro difensivo verrà adattato Pepê (non l’esperto difensore centrale) mentre in mediana il tecnico lusitano confermerà Uribe e Grujic. Le due punte saranno Taremi ed Evanilson, quest’ultimo preferito a Martinez.

Inzaghi con il dubbio legato a Skriniar: il difensore slovacco potrebbe non farcela a causa della lombalgia che lo sta tormentando. In preallarme Darmian, che altrimenti giocherebbe sulla fascia destra al posto di Dumfries. A sinistra invece Dimarco è l’unica opzione dopo l’infortunio occorso a Gosens. In mezzo, insieme a Barella, l’allenatore piacentino schiererà Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti Lautaro Martinez e Lukaku.

Come vedere Porto-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

Porto-Inter è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Porto-Inter sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

La sconfitta di La Spezia ha certificato i problemi dell’Inter in trasferta: nel 2023 lontano da San Siro i nerazzurri hanno battuto solo la Cremonese. In un ambiente caldo e ostile come quello di Porto non sarà semplice evitare la sconfitta, ma in Europa finora la squadra di Inzaghi ha sorpreso tutti ogni volta che è finita spalle al muro. Si prospetta un’altra gara equilibrata, in cui stavolta saranno i lusitani a prendere l’iniziativa. Non è da escludere un pareggio con le due formazioni entrambe a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Porto-Inter

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Eustáquio, Uribe, Grujić, Galeno; Taremi, Evanilson.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Lukaku.

Porto-Inter: chi vince? Porto

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1