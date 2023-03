Milan-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Salernitana è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel fine settimana le dirette concorrenti del Milan hanno tutte rallentato. L’Inter ha perso in maniera inopinata nell’anticipo del venerdì a La Spezia, la Lazio è stata fermata dal Bologna e una Roma stanca e con ogni probabilità provata dal doppio impegno settimanale si è arresa all’Olimpico ad un un pimpante Sassuolo al termine di un pirotecnico 4-3.

Non poteva chiedere di meglio Stefano Pioli, che nel posticipo che chiude la ventiseiesima giornata ha l’occasione di rientrare in zona Champions League e raggiungere i cugini nerazzurri al secondo posto a quota 50 punti. Il Diavolo ospita la Salernitana a San Siro dopo la notte magica londinese: lo 0-0 contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha regalato a Theo Hernandez e compagni la qualificazione ai quarti, traguardo che il Milan non raggiungeva circa un decennio. Dimenticata immediatamente la deludente serata di Firenze: sabato scorso i campioni d’Italia sono incappati nella prima sconfitta (2-1) dopo quattro vittorie di fila che ha fatto tornare alla mente le brutte prestazioni di gennaio, il mese horribilis dei rossoneri. Da quando Pioli ha deciso di passare alla difesa a tre, la porta è rimasta sempre inviolata ad eccezione della sfida con la Viola di Vincenzo Italiano. Sarà fondamentale battere i granata, visto che nel prossimo turno il Milan affronterà l’Udinese, mentre le romane si toglieranno punti a vicenda nel derby e l’Inter se la vedrà con la Juventus nel big match di giornata.

San Siro è un tabù per la Salernitana

Sono quattro i punti totalizzati dalla Salernitana da quando c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Davide Nicola e Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, dopo la roboante vittoria all’Arrechi contro il Monza, non è andato al di là di un pareggio (0-0) con la Sampdoria.

La salvezza non dovrebbe rappresentare un problema guardando la classifica ma è ancora presto per potersi rilassare e tirare i remi in barca. Il Verona terzultimo non è riuscito ad imporsi sul Monza e pareggiando 1-1 si è portato a -6 dai campani. Servirà una mezza impresa per strappare un punto in uno stadio che è un vero e proprio tabù da quando la Salernitana ha ritrovato la massima serie lo scorso anno: qui i granata hanno perso tutte e tre le gare tra Inter e Milan con un disarmante punteggio complessivo di 9-0.

Milan-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli dovrà rinunciare ad un dei giocatori più in forma delle ultime settimane, l’ex Crotone Messias. Il brasiliano verrà sostituito dal belga Saelemaekers, in vantaggio nel duello con Calabria. Confermata la difesa a tre con Kalulu, Thiaw e Tomori. Sulla trequarti più Brahim Diaz di De Ketelaere. In attacco sarà il rientrante Leao a dar manforte a Giroud.

Modulo speculare per Paulo Sousa, che dietro all’ex Piatek, schierato nel ruolo di prima punta, sceglierà Candreva e Dia. Sulla fascia destra agirà Mazzocchi, dall’altro lato invece Bradaric. Il ristabilito Maggiore insidia Crnigoj a centrocampo.

Come vedere Milan-Salernitana in diretta tv e in streaming

Milan-Salernitana è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Pioli e i suoi uomini, reduci dalla gioia per la qualificazione ai quarti di Champions League, hanno una grossa occasione per rientrare tra le prime quattro e per dimostrare che quello di Firenze è stato solo un incidente di percorso. La vittoria dovrebbe arrivare puntuale contro una Salernitana che potrebbe segnare in ogni caso almeno un gol contro la difesa che in casa ha subito più reti (16) tra le prime sei dell’attuale classifica.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

In Milan-Salernintana le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1