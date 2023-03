Scommesse, non si fida delle Ferrari e fa una vincita pazzesca: 16mila euro

Scommesse, non si fida delle Ferrari e riesce a piazzare una vincita pazzesca. Sì, avete letto bene nel titolo. Parliamo di 16mila euro. Giocata monstre

Forse avrà letto qualche articolo de IlVeggente.it, soprattutto quello dove spiegavamo la situazione in casa Ferrari e soprattutto dove spiegavamo quello che sarebbe stato in grado di fare Fernando Alonso visti i tempi delle libere. O forse no, forse ha deciso di giocare in questo modo solamente perché se lo sentiva. Fatto sta che la vincita è stata davvero clamorosa.

Il primo colpo dell’anno della Formula Uno lo hanno piazzato in Sicilia. Con una giocata monstre e con una vincita altrettanto importante. Sì, perché la quota era 16 e per arrivare a 16mila euro capite benissimo che chi ha giocato la schedina ha deciso di puntare la bellezza di mille euro. La notizia, riportata da Agimeg.it, ovviamente svela anche qual è stata la scelta di quest’uomo. Che ha puntato sulla doppietta delle Red Bull e anche sul terzo posto del pilota ex Ferrari dell’Aston Martin che durante la gara se l’è vista con Hamilton e con altri colleghi. Ma le qualità dello spagnolo, e una macchina sicuramente che dà garanzie così come ne ha date nel corso del weekend, hanno fatto la differenza.

Scommesse, ne gioca 1.000 e ne vince 16mila

Ora, avrete capito che la scommessa piazzata è stata sul podio del Gran Premio del Bahrain, il primo di questo Mondiale, quello che ha fatto capire se mai ancora ce ne fosse bisogno la superiorità evidente delle Red Bull. E questo scommettitore ha creduto appunto a questo ed ha creduto soprattutto alla possibilità che Fernando Alonso potesse chiudere al terzo posto alle spalle di Verstappen e Perez. E così è stato.

Ci ha creduto così tanto che ha deciso di puntare tanti soldi, la bellezza di mille euro su una quota a 16 che gli ha permesso di portare a casa la bellezza di 16mila euro. Sì, è vero, si potrebbe decisamente discutere sulla cifra che è stata giocata, soprattutto perché sì era prevedibile, ma parliamo di uno sport dove sono anche le macchine a fare la differenza. E in questo caso, in Sicilia, siamo sicuri che il guaio di Leclerc è stato preso alla grandissima. Quasi come una gioia. Anzi, sicuramente come una gioia.