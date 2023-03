Dalla Champions alla Conference League, ufficiale: le partite trasmesse in tv in chiaro

Dalla Champions League alla Conference League: ritornano in settimana le coppe europee. Ecco le partite che verranno trasmesse in chiaro

Una settimana di riposo. Ma adesso si torna subito in corsa. Tornano le coppe europee, con le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e anche con quelle di andata, dopo il sorteggio, di Europa League e Conference. E sono tante le italiane che in queste due settimane saranno impegnate. Ben sette. Un bel numero.

E allora ecco che ritornano le partite europee in mezzo alla settimana, con Mediaset che ovviamente ha deciso quale mandare in onda domani sera, martedì 7 marzo, in chiaro su Canale 5, e la stessa scelta l’ha fatta Sky, che giovedì sera darà la possibilità a tutti i tifosi di seguire un match su TV8, il canale Sky che ha i diritti dell’Europa League e della Conference. Andiamo a vedere quindi su quali match sono ricadute le scelte.

Dalla Champions alla Conference League, le partite in chiaro

Partiamo da domani, dalla Champions League ovviamene. E questa volta non ci sarà un’italiana protagonista su Canale 5 anche perché Mediaset può mandare in diretta tv e in chiaro solamente la sfida del martedì. Ma è comunque una partita assai importante, visto che direttamente da Stamford Bridge ci sarà Chelsea-Borussia Dortmund, con i padroni di casa di Potter che dovranno ribaltare l’1-0 subito in Germania.

La partita ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming, in maniera gratuita, anche sul sito Sportmediaset.it. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Filippo Galli e Sandro Sabatini.

Mentre, dopo Juventus e Roma, la scelta questa volta di Sky è caduta, giustamente, sulla Fiorentina, anche se al momento manca la Lazio. Dopo aver eliminato il Braga negli spareggi, i viola affronteranno giovedì il Sivasspor, alle 21:00, al Franchi. Una partita che almeno sulla carta è assai abbordabile per la squadra toscana che ha davvero la possibilità di mettere il lucchetto alla qualificazione. Una gara questa che quindi verrà trasmessa in chiaro su TV8.