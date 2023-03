Formazioni ufficiali Inter-Lecce: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: le dritte legati a marcatori, ammoniti e tiratori in vista della sfida in programma a San Siro.

Un punto di non ritorno. Dopo lo scivolone maturato sul campo del Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi non può più permettersi passi falsi. I nerazzurri devono rispondere allo squillo della Lazio, vincitrice sul campo del Napoli, ed approfittare del passo falso del Milan. La settimana per Lautaro e compagni non è stata affatto tranquilla: le polemiche non sono mancate e i meneghini devono rispondere immediatamente per provare ad archiviare definitivamente la sconfitta del Dall’Ara.

Gli uomini di Inzaghi, però, se la vedranno con un Lecce che non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e che in più di una circostanza ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. I salentini, però, devono fare a meno dello squalificato Baschirotto. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Inter-Lecce, il pronostico marcatori

Lautaro Martinez marcatore. Negli istanti immediatamente successivi al fischio finale della gara con il Bologna, l’attaccante dell’Inter ha alzato l’asticella. Lautaro ha tutta l’aria di chi vuole sobbarcarsi la squadra sulle spalle, dando la sprint a livello tecnico e motivazione ad un reparto nel quale Lukaku – che anche quest’oggi partirà dalla panchina – sta facendo molta fatica ad imporsi. L’attaccante argentino dovrebbe ritagliarsi spazi invitanti per sferrare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria e venire a capo di una sfida che ha un ruolo di nevralgica importanza per il cammino dei meneghini.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Lecce

Il gioco sugli esterni dovrebbe rappresentare una chiave di volta per entrambe le formazioni. L’Inter cercherà di arginare la pressione in mezzo al campo del Lecce puntando forte sui blitz sulle corsie esterne per creare superiorità numerica ed arginare una mediana, quella dei salentini, che può andare in difficoltà se infilata in un certo modo. Sotto questo punto di vista Dumfries dovrebbe riuscire a mettere a segno almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria così come Mkhitaryan. Sul fronte giallorosso, invece, occhio a Strefezza, che con i suoi tiri a giro, marchio di fabbrica della casa, può impensierire Onana. Per quanto concerne i possibili ammoniti, invece, occhio a Tuia: Dzeko e Lautaro sono avversari assolutamente temibili…