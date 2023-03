I pronostici di venerdì 3 marzo: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 3 marzo: ci sono anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Eredivisie e Super Lig turca.

La venticinquesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo della capolista Napoli che in caso di vittoria contro la Lazio potrebbe aumentare ad addirittura 21 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica. L’allenatore Spalletti non farà sconti all’ex Sarri, che poi martedì sarà impegnato in Conference League mentre il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte è fissato per il 15 marzo. Il Napoli dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

In Bundesliga c’è un altro big match che promette spettacolo tra due protagoniste degli ottavi di finale di Champions League, ovvero Borussia Dortmund e Lipsia. Gol probabili anche negli anticipi di Eredivisie Utrecht-Fortuna Sittard e Vitesse-AZ Alkmaar.

Pronostici altre partite

Protagonista dell’anticipo di Liga sarà invece la Real Sociedad, futura avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta col Valencia, vittoria alla portata contro il pericolante Cadice.

Successo interno altamente probabile anche per il Nizza in Ligue 1 contro l’Auxerre.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Napoli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Napoli-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Nizza (in Nizza-Auxerre, Ligue 1, ore 21:00)

• Utrecht (in Utrecht-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Cadice, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi