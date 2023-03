Monza-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Empoli è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Monza ed Empoli il loro obiettivo principale l’hanno già quasi raggiunto. Certo, rimangono diverse partite da giocare e il momento dei verdetti è ancora lontano, ma né i brianzoli né tantomeno i toscani rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere: mantenere la categoria non sarà un problema alla luce dell’ottimo campionato che stanno facendo. Rispettivamente undicesima e tredicesima in classifica, entrambe possono persino ambire a chiudere nella parte sinistra della graduatoria. E sarebbe un successone.

In questo momento ha un punto in più la squadra guidata da Raffaele Palladino, tecnico esordiente che ha sbalordito un po’ tutti nonostante sia alla sua prima esperienza in massima serie. Uscito dalla “scuola Gasperini”, l’ex attaccante di Genoa e Parma è riuscito al primo colpo a dare un’identità precisa ad un Monza che prima di lui navigava nei bassifondi. Da settembre in poi i biancorossi hanno cominciato a macinare punti fino a diventare una potenziale mina vagante, capace di rendersi indigesti anche alle big. C’è però da registrare un lieve calo nelle ultime due partite: se la sconfitta interna con il Milan era nell’ordine delle cose, ha stupito in negativo la brutta prestazione di Salerno contro una diretta concorrente. In Campania i brianzoli sono naufragati (3-0) restando a secco di gol per la seconda partita consecutiva.

Ha tirato il freno a mano anche l’Empoli di Paolo Zanetti – altro allenatore-rivelazione – che non vince ormai da più di un mese. Cinque partite senza successi per gli azzurri, che dopo i due pareggi consecutivi con Spezia e Fiorentina si sono arresi all’arrembante Napoli. Non ha fretta la formazione toscana, comunque in media con le aspettative stagionali. Baldanzi e compagni insieme all’Udinese sono la squadra che ha collezionato più pareggi: nel nuovo anno ne ha totalizzati addirittura cinque in nove partite, nessuno ne conta di più se teniamo conto anche dei cinque maggiori campionati europei.

Monza-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto al match di domenica scorsa coi granata di Paulo Sousa, nel Monza si rivedranno Di Gregorio e Marlon. Si riaccomodano in panchina invece sia Cragno che Caldirola. Sulle fasce dovrebbero giocare Ciurria e Carlos Augusto, in mezzo con Sensi c’è Machin. Indisponibile il portoghese Mota: ad ispirare Petagna e Caprari toccherà a Pessina.

In casa Empoli gli unici assenti sono Cambiaghi e Destro, ma sono tanti i dubbi di Zanetti. Davanti è duello tra Satriano e Piccoli, con il primo favorito. A centrocampo invece Haas dovrebbe avere la meglio sia su Henderson che su Akpa-Akpro. Si contendono una maglia anche Ebuehi e Stojanovic sull’out destro di difesa.

Come vedere Monza-Empoli in diretta tv e in streaming

Monza-Empoli, in programma sabato alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dovremmo assistere ad un match equilibrato tra due squadre che stanno andando al di là delle aspettative di inizio stagione e che hanno la salvezza in tasca. Monza ed Empoli si equivalgono tutto sommato anche a livello di valore della rosa, per cui è molto complicato individuare un vero favorito. Legittimo ipotizzare una reazione dei brianzoli dopo il tracollo di Salerno: un risultato positivo degli uomini di Palladino è probabile. Un pareggio, che sarebbe l’ennesimo per l’Empoli, non sorprenderebbe.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Pessina; Caprari, Petagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1