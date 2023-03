Fiorentina-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Milan è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Stefano Pioli, dopo un gennaio da incubo in cui la difesa rossonera aveva iniziato a fare acqua da tutte le parti, è stato costretto a correre ai ripari.

La svolta che potrebbe aver cambiato il destino del suo Milan risale allo scorso 10 febbraio quando, in occasione della sfida con il Torino, il tecnico emiliano ha deciso di passare alla difesa a tre, dando allo stesso tempo una chance al giovane difensore tedesco Malick Thiaw, arrivato in estate dallo Schalke 04. Due mosse che per ora sembrano dare ragione al condottiero del 19esimo scudetto. Dalla vittoria con i granata i campioni d’Italia in carica non si sono più fermati: hanno battuto il Tottenham nell’andata degli ottavi di Champions League e nelle due gare successive di campionato si sono imposti, continuando a tenere la porta inviolata, nei due derby lombardi con Monza e Atalanta. Il test più probante è sicuramente quello di domenica scorsa con la formazione nerazzurra, diretta concorrente per il piazzamento Champions. Il successo sulla Dea ha certificato il “ritorno” del Milan, che nella notte di San Siro ha ritrovato pure due punti fermi come Maignan e Ibrahimovic.

Milan in gol da otto partite contro la Viola

In classifica i rossoneri hanno riacciuffato i cugini dell’Inter, inciampati a Bologna come lo scorso anno. Di difendere il titolo ormai non se ne parla più, soprattutto dopo l’incredibile fuga del Napoli: lo “scudetto”, come ha detto Pioli ai giornalisti qualche giornata fa, sarà finire tra le prime quattro, in modo tale da poter rigiocare la coppa dalle grandi orecchie.

Non ce l’ha fatta a mantenere le aspettative neppure la Fiorentina, lontanissima dal quel settimo posto che nella passata stagione le ha permesso di riassaporare l’Europa. La Viola è dodicesima e solo lunedì scorso ha interrotto il digiuno di vittorie in campionato, ottenendo un successo comodo contro il Verona (0-3) e ritrovando in particolar modo i gol, tra le principali cause del percorso non esaltante dei viola. La squadra di Vincenzo Italiano, volata a +11 sul terzultimo posto, ora potrà concentrarsi sulle coppe: giovedì se la vedrà coi turchi del Sivasspor in Conference League, mentre ad aprile si contenderà con la Cremonese un posto in finale di Coppa Italia. Lo scorso anno i viola ebbero la meglio 4-3 sul Milan a Firenze ma nelle ultime 16 partite interne coi rossoneri l’hanno spuntata a malapena tre volte. Un’altra statistica che infonde fiducia al Diavolo sono i gol: ne ha sempre segnato almeno uno alla Viola nelle ultime otto sfide.

Fiorentina-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre un rebus la formazione titolare della Viola, soprattutto alla vigilia di un impegno europeo. In difesa dovrebbe tornare Milenkovic, anche se il centrale serbo non è al massimo della forma ed è insidiato da Martinez Quarta. A centrocampo è ballottaggio tra Mandragora, uno dei migliori nelle ultime partite, e l’ex Bonaventura. In attacco invece l’unico sicuro del posto è Cabral, in gol anche nella trasferta di Verona.

Pioli ritrova altri due tasselli fondamentali come Calabria, che andrà a prendere il posto di Saelemaekers a destra nel 3-4-1-2, e Bennacer, pronto a ricomporre la coppia con Tonali. Chance per De Ketelaere sulla trequarti, dietro ai due attaccanti Giroud e Rebic. Assente Leao, fermato dal giudice sportivo, e pure Brahim Diaz, infortunato.

Come vedere Fiorentina-Milan in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Fiorentina e Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La squadra di Pioli ha ritrovato solidità e certezze ma al “Franchi” potrebbe essere distratta dall’imminente sfida di Champions League con il Tottenham. E una Fiorentina che ha appena “sistemato” la classifica – e potrà giocare questo match a mente sgombra – potrebbe rappresentare un problema. Lasciando perdere il risultato finale, ci basiamo sui precedenti e pensiamo che possano andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Saponara.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Calabria, Tonali, Bennacer, Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1