Camila Giorgi in posa per i follower: semplicemente “spaziale”

Camila Giorgi, la foto della bella tennista di Macerata racchiude un indizio cruciale: il sorriso strega i follower.

A Monterrey non è riuscita ad andare al di là del primo turno. Ma ci stava, dopo la settimana piuttosto intensa dalla quale era reduce. A Merida aveva giocato talmente bene e con una tale continuità che questa “piccola” sconfitta, in fin dei conti, possiamo tranquillamente perdonargliela.

Sempre a patto che adesso si rimetta in carreggiata e che faccia il possibile, da questo momento in poi, per bissare quel successo e scalare il ranking. Ora che è rientrata tra le prime 50 migliori giocatrici al mondo, può benissimo aspirare ad un ritorno tra le grandi. Lì dove è già stata per tantissimo tempo e lì dove merita, con il suo gioco aggressivo e spregiudicato, di tornare. Solo il tempo ci dirà se sia pronta a farlo o se, ma ne dubitiamo, la vittoria a Merida sia stata solo un “caso” fine a se stesso.

Per il momento si sta godendo qualche giorno di relax fuori dal campo e ha fatto benissimo, la bella Camila. Naturalmente sta continuando ad allenarsi, essendoci all’orizzonte due degli appuntamenti più cruciali della prima parte della stagione. Tra qualche giorno la carovana del tennis, sia maschile che femminile, si sposterà infatti a Indian Wells, per il primo Masters 1000 del 2023. Dopodiché, i campioni e le campionesse del circuito si sposteranno in massa a Miami, la città che ospiterà l’evento immediatamente successivo.

Camila Giorgi come AstroSamantha: in tuta alla Nasa

Non ne siamo certi, ma la Giorgi potrebbe essere già in California. Lo presumiamo perché ha postato, qualche ora fa, una fotografia che ci ha indotti a pensarlo.

La bella Camila, che sorride all’obiettivo felice come non mai – che non abbia ancora “smaltito” la scorpacciata di emozioni della scorsa settimana? – indossa una tuta che ci ha fatto fare 2+2. Si tratta di una tuta da astronauta, con tanto di logo Nasa, che ci ha persuasi del fatto che la tennista di Macerata possa trovarsi in uno dei vari visitors center sparsi per il Paese a stelle e strisce.

Indipendentemente da dove si trovi, non si può non notare che è incantevole anche con indosso un capo che la copre dalla testa ai piedi. Questo look spaziale le dona tanto quanto i sensualissimi completini che è solita sfoggiare su Instagram e il sorriso che sfoggia in cam fa di questo scatto uno fra i più belli mai condivisi sul suo profilo social.