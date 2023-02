Camila Giorgi, sfida tra miss a Monterrey: una scorpacciata di bellezza

Camila Giorgi, dopo il successo a Mérida per la tennista è arrivato il momento di mettersi alla prova in quella che sarà una sfida tra miss. Per i tifosi sarà l’occasione perfetta per rifarsi gli occhi.

La tennista maceratese si sta preparando per una nuova sfida. Dopo aver trionfato al WTA 250 di Mérida, Camila Giorgi ha preso parte al Monterrey Open e presto gareggerà ai sedicesimi di finale. Si tratta di un momento importante per l’atleta, intenzionata a rimettersi in pista dopo un periodo altalenante. La prossima gara la vedrà contro ad un’altra campionessa nota per il suo fascino.

Per i tifosi sarà l’occasione ideale per rifarsi gli occhi. La splendida Giorgi è seguitissima su Instagram, dove lascia sempre a bocca aperta i fan con le sue foto mozzafiato. Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per lei. Oltre a non aver trionfato in nessun torneo, è finita al centro dello scandalo dei falsi vaccini ed è stata pesantemente accusata in pubblico dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu.

La vittoria a Mérida, che sui social ha dedicato al padre, l’ha riportata nella top 50 della classifica mondiale. Nelle prossime ore dovrà vedersela contro un’avversaria più che degna. Classe 1997, nata a Bucarest (in Romania), Elena-Gabriela Ruse è attualmente la numero 44 al mondo nel doppio, dopo aver raggiunto il suo best ranking nelle scorse settimana al 40esimo posto.

Camila Giorgi e la sfida con Elena-Gabriela Ruse

Sarà sicuramente un match interessante, che vedrà scontrarsi due delle atlete più apprezzate non solo per le loro abilità ma anche per il loro charme. Come Giorgi, anche Ruse è molto attiva sui social e non esita a condividere scatti che la mostrano anche fuori dal campo, dando ai fan la possibilità di ammirare la sua bellezza. La foto che vi proponiamo di seguito è sicuramente una delle più apprezzate dai followers.

L’atleta, mora e dai bellissimi lineamenti, non teme di far vedere il suo fisico scolpito e le sue curve accentuate dall’abito con uno spacco sulla gamba. Ruse nelle scorse settimane ha preso parte al Qatar Open e al momento si trova in 160esima posizione nel singolare: la tennista è intenzionata a portare un trionfo a casa e si sta preparando per il match.

Gli appassionati assisteranno ad una gara tra miss. Da una parte Giorgi, considerata una delle tenniste italiane più forti di sempre. Dall’altra Ruse, che nel corso degli anni si è fatta conoscere per essersi aggiudicata un WTA in singolare e 10 ITF in doppio. Non resta altro che aspettare che lo spettacolo abbia inizio.