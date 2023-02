Netflix ci dà un taglio: il gioco al ribasso fa felici gli utenti

Netflix fa un passo indietro e rimescola le carte: ecco qual è la novità pazzesca in serbo per gli utenti della piattaforma di streaming.

Gli utenti di Netflix sono in attesa che lo stop alla condivisione degli account si abbatta come una scura su di essi, spazzando via la libertà finora assaporata. Le ultime notizie, tuttavia, sembrerebbero essere incoraggianti, nonché indicative di un cambio di rotta da parte del colosso dei servizi streaming.

Nelle scorse ore è girata voce, infatti, che la piattaforma abbia cambiato idea e che sia in procinto di tornare sui suoi passi. Ha provveduto, in soldoni, non ad applicare gli aumenti dei quali tanto si parla da qualche mese a questa parte, ma di abbattere, anzi, i costi del suo servizio. Sì, avete capito bene: da questo momento in poi, gli abbonamenti a Netflix costeranno meno di quanto non siano costati finora. In alcuni casi, addirittura, molto meno.

Questa golosissima novità non riguarda, però, gli utenti di tutto il mondo. Il colosso, leader nell’ambito delle piattaforme premium per lo streaming on demand, è finora intervenuto solo ed esclusivamente in alcuni Paesi stranieri. Non è comunque escluso che decida di adottare la stessa strategia anche in Italia, prima o poi, considerato che la notizia relativa al divieto di condividere account e password non è stata accolta esattamente di buon grado dal pubblico del Bel Paese.

Netflix fa un passo indietro: abbonamenti a prezzo scontato ma solo in questo caso

Lo sconto sugli abbonamenti a Netflix andrà in porto, tanto per cominciare, in Medio Oriente. Prima toccherà a Yemen, Libia, Giordania ed Iran, dopodiché ad Africa subsahariana e Kenya.

In calendario ci sono poi Croazia, Bulgaria e Slovenia, ma anche America Latina con Venezuela, Nicaragua ed Ecuador. Infine, Indonesia, Malesia, Filippine e Thailandia. In alcuni di questi Paesi gli utenti potranno risparmiare fino al 50% sul costo dell’abbonamento alla piattaforma, in totale contro tendenza rispetto a quello che sta accadendo nel resto del mondo, dove si è assistito a rincari non indifferenti. È doveroso sottolineare, però, che la riduzione dei prezzi sarà applicata solo nelle aree geografiche in cui Netflix ritiene di poter crescere in termini numerici.

Gli italiani, per il momento, non potranno fare altro che restare a guardare. Nessuno sconto è previsto al momento per gli utenti del Bel Paese. Chi intende abbonarsi in questo momento dovrà scegliere tra il piano base con pubblicità a 5,49 euro, quello base a 7,99, lo standard a 12,99 e il Premium a 17,99.