Flavia Pennetta e quella dedica speciale: lontani ma non troppo

Flavia Pennetta, la stella del tennis ha ricevuto una dedica speciale per il suo compleanno: alla fine la lontananza non può niente davanti all’amore.

Per la mitica Flavia Pennetta è arrivato il momento di spegnare 41 candeline. Ex tennista, considerata una delle italiane più forti di tutti i tempi, ha ricevuto una dedica molto speciale in occasione del suo compleanno.

Nel corso della sua formidabile carriera, Francesca Pennetta si è aggiudicata la vittoria di ben 11 tornei WTA, trionfando allo US Open del 2015 e schizzando nella classifica mondiale al sesto posto, il suo best ranking di sempre.

Nello stesso anno ha deciso di abbandonare ufficialmente le competizioni. All’epoca la campionessa aveva 33 anni e, nel 2016, è convolata a nozze con il collega Fabio Fognini. I due si sono avvicinati in seguito alla fine della storia con un altro tennista, Carlos Moya.

Un anno dopo la coppia ha dato alla luce il primogenito Federico. Nel 2019 è nata Farah, mentre nel 2021 la piccola Flaminia. Nonostante il ritiro dal tennis, nel 2022 Pennetta ha partecipato all’Open di Francia in occasione del doppio Leggende, in coppia con Francesca Schiavone: le due hanno trionfato aggiudicandosi il trofeo finale.

Qualche settimana fa la campionessa ha raggiunto un altro importante traguardo. Il suo nome è stato aggiunto alla prestigiosa Walk of Fame di Roma, una strada dedicata ai più grandi sportivi italiani della storia.

Flavia Pennetta, la sorpresa del marito sui social

Ora per Pennetta è arrivato il momento di festeggiare il 41esimo compleanno. Tra gli invitati, però, manca una delle persone più importanti per l’ex tennista: il marito, Fabio Fognini, che a differenza sua non ha ancora lasciato le competizioni.

Attualmente Fognini si trova a Rio, dove si sta tenendo l’ATP 500. Nelle scorse ore l’atleta ha avuto la peggio contro il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, che lo ha sconfitto ottenendo la possibilità di accedere ai quarti di finale.

La lontananza dalla moglie non gli ha impedito di stupirla. Su Instagram ha condiviso una dolcissima dedica, con una storia in cui possiamo vedere la coppia stretta in un romantico abbraccio. In sottofondo, la canzone “Meraviglioso amore mio” di Arisa.

“Stringiti forte su di me, così non ho paura mai” è la strofa scelta dal tennista. Così Fognini ha augurato un buon compleanno alla moglie, che avrà sicuramente gradito il messaggio. Lo stesso vale per i fan affezionati alla coppia che, giorno dopo giorno, seguono la loro storia sui social.