Anderlecht-Ludogorets, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Anderlecht-Ludogorets è un match valido per il ritorno dei playoff di accesso agli ottavi di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: pronostici.

Il gol di Thiago, proprio all’alba della sfida, ha permesso al Ludogorets giovedì scorso di mettere leggermente la testa avanti in vista della sfida di ritorno. Certo, adesso per i bulgari si fa veramente dura, perché in casa la squadra belga ha un rendimento completamente diverso rispetto a quanto dimostrato in trasferta.

Con un poco di fortuna però, i padroni di casa sono riusciti a portare a casa un risultato importantissimo che però, andando a vedere anche le statistiche che sono venute fuori dopo la gara giocata in Bulgaria, è assai ribaltabile. Alla fine dei novanta minuti infatti i numeri del match parlavano chiaro, con 16 conclusioni per gli ospiti rispetto alle 7 del Ludogorets e soprattutto il 64% di possesso palla in favore dell’Anderlecht. Se mai ce ne fosse ancora bisogno, visti tutti i teorici del mondo del pallone che vediamo ogni giorno in tv e sui social, un ulteriore prova che chi vince ha ragione, sempre. E poco importa il possesso palla e poco importa quello che potrebbe succedere durante la partita. Quello che importa è portare a casa il risultato. Sempre.

Un risultato che alla fine i padroni di casa di giovedì possono portare a casa. L’Anderlecht ha senza dubbio tutte le carte in regola per riuscire nel ribaltone e alla fine ce la dovrebbe anche fare.

Come Anderlecht-Ludogorets in diretta tv e in streaming

Anderlecht-Ludogorets è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Anderlecht-Ludogorets anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Una gara che la squadra belga può tranquillamente vincere. I favori del pronostici sono tutti verso i padroni di casa e anche i bookmaker danno questa indicazione. E danno anche una quota assai golosa per gli scommettitori visto che l’1, almeno per ora, si gioca a 1,80 volte la posta. Sì, potrebbe anche finire ai supplementari, ma la vittoria dei padroni di casa appare davvero fuori discussione.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Ludogorets

ANDERLECHT (4-3-3): Verbruggen; Sadiki, Debast, Vertonghen, Sardella; Arnstad, Diawara, Verschaeren; Dreyer, Raman, Stroeykens.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Russo, Plastun, Nedyalkov; Piotrowski, Naressi; Despodov, Nonato, Tekpetey; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0