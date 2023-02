Federica Masolin, sul palco la regina è lei: scollatura da brivido

Federica Masolin, l’affascinante conduttrice ha brillato più di chiunque altro sul palco, come una vera diva: il merito è del suo look e, soprattutto, della scollatura da brivido che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Da anni ormai ha conquistato il cuore dei tifosi della Formula 1: l’affascinante Federica Masolin è una delle conduttrici più amate di sempre. Nelle scorse ore ha preso parte ad un importante evento, nel corso del quale ha stupito tutti con il suo look, lasciando i fan a bocca aperta con la sua scollatura da brivido.

Nata a Milano nel 1985, Federica Masolin si è avvicinata al mondo dello sport grazie al padre che, quando era ancora una bambina, la portava insieme a lui alle manifestazioni più varie, dagli stadi alle piste.

La sua passione per l’adrenalina l’ha portata ad approdare a Sky nel 2005. Oggi è uno dei volti più amati dagli spettatori, che l’apprezzano per la sua professionalità ma anche per il suo grande charme. Considerata una delle conduttrici più belle degli ultimi tempi, Masolin si è guadagnata un notevole seguito anche sul web, dove spopolano i suoi scatti.

Una volta entrata a far parte della famiglia di Sky, si è dedicata inizialmente alla pallavolo maschile e femminile. Successivamente è passata ai campionati di calcio di Serie A e Serie B, per poi diventare inviata in occasione dei Giochi Olimpici estivi di Londra nel 2012 e delle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014.

Nello stesso anno ha avuto inizio la sua esperienza nella Formula 1, che lei stessa ha ammesso di preferire di gran lunga, da vera amante della velocità e dei circuiti. La sua dedicazione l’ha resa la conduttrice principale di Sky Motori, oltre che una delle presentatrici più seguite.

Federica Masolin, tutta curve sul palco dell’Allianz

Recentemente i fan della meravigliosa Masolin hanno avuto modo di seguirla nel corso di un importante evento presso l’Allianz di Milano. La conduttrice si è presentata sul palco più raggiante che mai, sorprendendo tutti con un outfit mozzafiato.

È stata, senza dubbio, la regina della serata. Basta dare un’occhiata ai post condivisi su Instagram una volta terminato l’evento. Per l’occasione, ha deciso di indossa un abito nero elegante e sensuale allo stesso tempo, firmato Mangano – come potete vedere nella foto che vi proponiamo.

Con un vestito simile, non è stato difficile attirare gli apprezzamenti del pubblico. Soprattutto con una scollatura tanto generosa: le curve della conduttrice hanno stregato tutti.