Salernitana-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Lazio è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La quarta sconfitta in cinque partite e la quota salvezza che si è nuovamente alzata hanno richiesto decisioni drastiche in casa Salernitana. I granata lunedì scorso sono capitolati anche nella trasferta di Verona, permettendo agli scaligeri terzultimi di portarsi a -4 e di riaprire completamente i giochi per quanto riguarda la lotta per la permanenza in massima serie. Dunque via Davide Nicola – stavolta esonerato per davvero, dopo il dietrofront di qualche settimana fa – e dentro Paulo Sousa.

Per l’allenatore portoghese, fermo da qualche anno, si tratta di un ritorno in Serie A, visto che dal 2015 al 2017 aveva allenato la Fiorentina. Nell’esperienza toscana l’ex centrocampista di Juventus e Borussia Dortmund non sfigurò affatto: nella prima stagione sulla panchina viola si rese protagonista di un eccellente inizio, sfiorando il titolo (puramente simbolico) di campione d’inverno. Si tratta in ogni caso di un tecnico che viene da alcune avventure tutto sommato deludenti (nazionale polacca, Flamengo) e che ha una filosofia quasi opposta rispetto al suo predecessore, decisamente più offensiva. Avrà il compito di portare in salvo una Salernitana che, dopo un’ottima prima parte di stagione, è stata capace di vincere una sola partita nelle ultime dieci giornate ed è di nuovo a rischio.

Il ritorno di Paulo Sousa

Dovrà sicuramente mettere mano ad un attacco che sembra essersi inceppato, con soli due gol segnati nelle gare con Napoli, Lecce, Juventus e Verona. È anche a causa di questa penuria di reti che i campani da inizio novembre hanno raccolto solo cinque punti, facendo peggio solo della Cremonese ultima in classifica.

Salernitana che dovrà fare i conti con la voglia di vendetta della Lazio, che all’andata perse in modo clamoroso (1-3) all’Olimpico contro i granata. I biancocelesti arrivano in Campania dopo essere tornati al successo in Conference League, grazie all’1-0 rifilato giovedì ai rumeni del Cluj, abbattuti da un eurogol del ristabilito Ciro Immobile. Il capitano, ormai ripresosi dal lungo infortunio, è pronto a dare la scossa ad una squadra che sembra essersi arenata proprio sul più bello, in seguito alla roboante vittoria contro il Milan. I capitolini rimangono in ogni caso imprevedibili, in particolar modo dopo gli impegni di coppa. Tre le partite senza vittorie in campionato per gli uomini di Sarri, ora sesti in classifica.

Salernitana-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Sousa dovrebbe scegliere il 4-4-2 per il suo debutto sulla panchina granata, con la coppia Bonazzoli-Piatek in attacco e Candreva e Vilhena sulle due fasce. In mezzo Coulibaly e Bohinen sono favoriti su Nicolussi Caviglia e Crnigoj, entrambi titolari a Cremona. Lunga la lista degli indisponibili, da Dia a Troost-Ekong. Possibile convocazione invece per il rientrante Mazzocchi, che potrebbe sedersi in panchina.

Dall’altro lato, Sarri farà come al solito qualche rotazione in vista del ritorno con il Cluj. Assenti Romagnoli e Radu, dietro dovrebbero giocare Marusic, Patric, Casale e Hysaj. Dubbio a centrocampo, dove si contendono una maglia Luis Alberto e Vecino. Scelte obbligate infine in attacco, dove Pedro prenderà il posto dello squalificato Zaccagni.

Come vedere Salernitana-Lazio in diretta tv e in streaming

Salernitana-Lazio, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In caso di non vittoria la Lazio rischia di perdere ulteriormente terreno nella corsa al quarto posto: un risultato positivo dei biancocelesti, rivitalizzati dal successo contro il Cluj, è assai probabile, anche se la squadra di Sarri ha spesso riservato sorprese dopo le gare di coppa. Meglio puntare sui gol, che difficilmente stavolta mancheranno: l’attacco capitolino potrebbe beneficiare del fatto che avrà di fronte la difesa più battuta della Serie A, con il nuovo tecnico che necessiterà di tempo per mettere le cose a posto.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Bronn, Lovato, Bradaric; Candreva, Bohinen, Coulibaly, Vilhena; Bonazzoli, Piatek.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2