Barcellona-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Cadice è una partita della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La vittoria del Real Madrid di ieri sera sul campo dell’Osasuna mette pressione al Barcellona. Costretto a vincere contro il Cadice per riportare a 8 i punti i vantaggio sulla squadra di Ancelotti. Sicuramente Xavi sperava in un risultato diverso, ma i madrileni, campioni di Spagna, d’Europa, e del Mondo in carica non vogliono abdicare.

Insomma, ancora più pressione sui catalani che giovedì scorso in Europa League non sono andati oltre il 2-2 interno contro il Manchester United. Un risultato che, è evidente, mette a rischio anche il passaggio del turno. Un pensiero, senza dubbio, il tecnico dei blaugrana ce lo avrà verso la partita di giovedì prossimo in terra inglese. Anche perché il Cadice, con i sui 22 punti in classifica, oggettivamente non può fare paura.

Secondo comunque le indiscrezioni della vigilia, il turnover non dovrebbe essere granché in casa Barcellona. Lì davanti Lewandowski dovrebbe giocare dall’inizio affiancato da Raphinha – che non ha preso bene il cambio giovedì scorso – e da Gavi. Insomma, sì pensare allo United ma non in maniera eccessiva anche perché l’obiettivo principale, una volta usciti dalla Champions League per mano dell’Inter, è quello di tornare a trionfare in casa e strappare lo scettro ai rivali di sempre.

Insomma, una gara che sembra davvero essere indirizzata verso i padroni di casa che non hanno nessuna intenzione di rimanere a +5. Anzi, il target come detto è quello di rimettere gli otto punti di vantaggio sulla squadra di Madrid.

Come vedere Barcellona-Cadice in diretta tv e streaming

Barcellona-Cadice è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga ed è in programma domenica 19 febbraio alle 21:00. Tutte le partite del campionato spagnolo sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. DAZN offre un abbonamento a 29,99 euro al mese – 39,99 per la versione Plus – dove c’è la possibilità di vedere anche tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Barcellona ampiamente favorito. Barcellona che dovrebbe riuscire a vincere questa partita e portare a casa tre punti di platino. Gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e con Lewandowski uno dei maggiori candidati a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Barcellona-Cadice

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Christensen, Alonso, Balde; Roberto, F de Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

CADICE (4-2-3-1): Ledesma; Carcelen, Fali, Hernandez, Arzamendia; Bongonda, Alcaraz, Escalante, Ocampo; Roger, Guardiola.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1