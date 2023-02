Bonzi-Sinner, Atp Rotterdam: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Bonzi-Sinner è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Jannik Sinner si sposta nei Paesi Bassi dopo aver sollevato il primo trofeo stagionale, il settimo in carriera nonostante abbia solo 21 anni. Il numero uno d’Italia, da lunedì scorso tornato in 14esima posizione nel ranking mondiale, ha appena trionfato nell’Atp 250 di Montpellier aggiungendo un altro titolo alla sua bacheca personale.

In Francia abbiamo rivisto una delle miglior versioni del giocatore altoatesino, tirato a lucido dopo i continui problemi fisici che nella stagione passata ne hanno limitato il rendimento ed impedito di compiere l’atteso salto di qualità. Ha giocato solo tre partite, beneficiando del ritiro dell’ungherese Fucsovics al secondo turno, ma si è mostrato solidissimo, non lasciando per strada neanche un set. Dopo essersi aggiudicato il derby azzurro con Sonego, ha piegato il teenager Fils – la nuova stellina del tennis francese – ed in finale ha contenuto i potenti colpi di un big server come Cressy, anche lui superato in due parziali, confermando di essere in un buon momento di forma. Ma non c’è tempo per rifiatare: a Rotterdam il livello sale vertiginosamente.

C’è Tsitsipas all’orizzonte

Sinner per un soffio non è rientrato nelle teste di serie nell’Atp 500 olandese. E nel secondo turno, in caso di successo contro Benjamin Bonzi, si troverebbe davanti una delle sue bestie nere, Stefanos Tsitsipas, a distanza di neanche un mese dalla battaglia degli Australian Open, vinta dal greco al quinto set.

Prima di pensare all’ellenico – che ieri si è imposto comodamente sul finlandese Ruusuvuori – c’è da superare il tennista francese, già battuto due volte in passato. Due i precedenti (Roland Garros 2020 e Indian Wells 2022) con l’attuale numero 48 al mondo, entrambi terminati con una vittoria del talento di San Candido. Per Bonzi è un discreto inizio di stagione. Ha giocato la finale a Pune, in India, mentre a Melbourne si è spinto fino al terzo turno dopo aver fatto fuori un top 20 come Carreno Busta. Una settimana fa invece è uscito al primo turno contro il nostro Sonego, perdendo in due set.

Dove vedere Bonzi-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam tra Benjamin Bonzi e Jannik Sinner sarà trasmesso mercoledì 15 febbraio in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida Bonzi-Sinner in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro inizierà alle 11:00.

Bonzi-Sinner: il pronostico

Bonzi in questo momento non sembra possedere le armi giuste per scalfire la solidità di Sinner, rinfrancato dal successo di Montpellier. L’azzurro avrò verosimilmente la meglio in due set, mentre i game complessivi potrebbero essere meno di 21.