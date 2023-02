Milan-Tottenham, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Milan-Tottenham è un match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostici.

La Milano rossonera riassapora l’ebbrezza di giocare la fase ad eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie a distanza di quasi un decennio. Ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti dall’ultima volta che il Milan fu capace di superare la fase a gironi della Champions League: era la stagione 2013-14 e il Diavolo venne eliminato dall’Atletico Madrid di Diego Simeone (poi finalista), che prevalse sia all’andata che al ritorno.

La sensazione è che sia passata un’eternità anche dall’ultimo sorteggio di Nyon che ha accoppiato la squadra di Stefano Pioli al Tottenham di Antonio Conte, suo antico rivale ai tempi del biennio all’Inter. Parliamo solo di pochi mesi fa ma la preoccupante involuzione a cui sono andati incontro i rossoneri nel post-sosta per i Mondiali fa percepire quel momento come molto lontano nel tempo. All’epoca i campioni d’Italia in carica tirarono un lungo sospiro di sollievo, consapevoli che nell’urna ci fossero insidie maggiori rispetto agli Spurs. Il Milan si è infatti qualificato come secondo dietro al Chelsea ed il Tottenham – passato come primo per il rotto della cuffia davanti ad Eintracht Francoforte, Sporting CP e Marsiglia – non era di certo l’avversario peggiore che potesse capitare agli ottavi. Leao e compagni però sono un’altra squadra rispetto allo scorso novembre.

Tottenham imbattuto contro il Milan

Gennaio è stato un mese davvero da incubo per il Milan, in grado di battere esclusivamente la Salernitana. Pioli ha smarrito ad un tratto la bussola e quella squadra che nella stagione precedente dimostrò di poter superare i propri limiti grazie alla forza del gruppo è al momento uno sbiadito ricordo.

La difesa si è riscoperta fragile – 19 gol subiti nel 2023 tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa – anche per via dell’assenza del portiere titolare Maignan, e i numeri difensivi sono improvvisamente crollati. Nell’ultima giornata il Milan ha interrotto il digiuno di vittorie, battendo il Torino 1-0 grazie ad una rete di Giroud, ma non si può dire che sia stata una vittoria convincente. Arriva a Milano con il morale sotto i piedi anche il Tottenham, reduce da una pesante sconfitta in Premier League con il Leicester, che in rimonta ha avuto la meglio 4-1 mettendo fine ad una serie di tre successi consecutivi, tra cui quello prestigioso con il Manchester City. La continuità rimane una chimera per i londinesi, che per adesso sono fuori dai primi quattro posti. Le statistiche però sorridono agli inglesi, che non hanno mai perso contro il Milan nei quattro precedenti ufficiali.

Milan-Tottenham: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Milan rivedremo la difesa a tre, formata da Kalulu, Kjaer (in ballottaggio con Thiaw) e Tomori. Una scelta tattica che finora sembra dare frutti quella di Pioli, che per contrastare l’emorragia difensiva ha preferito aggiungere un difensore in più nel suo scacchiere. In mediana Bennacer e Tonali faranno da schermo, mentre in attacco giocheranno Leao e Giroud, sostenuti sulla trequarti da Brahim Diaz. In porta andrà ancora Tatarusanu.

Deve fare i conti con assenze di un certo rilievo anche Conte, che a San Siro sarà privo del suo centrocampo titolare: Bentancur è infortunato e Hojbjerg è squalificato. Al loro posto dovrebbe esserci l’inedita coppia composta da Sarr e Skipp, che francamente non sono la stessa cosa. Come il suo collega Pioli, il tecnico salentino non avrà il suo portiere e capitano Lloris, vittima di un infortunio al ginocchio: tocca al vice Forster.

Come vedere Milan-Tottenham in diretta tv in chiaro e streaming

Milan-Tottenham è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Milan-Tottenham sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Pioli è consapevole che i suoi dovranno salire di livello se vogliono avere una chance di passare il turno e tornare tra le migliori otto d’Europa. Potrebbe essere d’aiuto il fatto che il Tottenham sia al momento una squadra tutt’altro che imbattibile come dimostra l’andamento claudicante degli uomini di Conte in Premier League. Ma gli Spurs sembrano avere in ogni caso qualcosa in più rispetto ai rossoneri, nonostante per i bookmaker ci sia grande equilibrio. Restando lontani dal risultato finale, quella di San Siro è una gara in cui i gol non dovrebbero mancare: entrambe le difesa stanno balbettando ed è assai probabile che le due squadre segnino almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Milan-Tottenham

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1