Pronostici sabato 11 febbraio: Serie A, Premier, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 11 febbraio: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 prima della ripartenza delle coppe europee.

La ventiduesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con tre partite in programma, due delle quali molto importanti per la zona Champions League: la Roma al Via del Mare contro il Lecce proverà ad approfittare dello scontro diretto da gol tra Lazio e Atalanta. Prima, alle 15:00, partita importante per lo Spezia che rischia di essere risucchiato in zona retrocessione: in casa dell’Empoli sarà però molto complicato fare punti.

In Premier League l’Arsenal vuole subito dimenticare la sconfitta subita nello scorso turno e ha tutte le carte in regola per rinsaldare la prima posizione in classifica battendo il Brentford.

Pronostici altre partite

In Bundesliga atteso il solito festival del gol. Occhio in particolare a Bayern Monaco-Bochum, Friburgo-Stoccarda, Werder Brema-Borussia Dortmund e Hoffenheim-Bayer Leverkusen.

Gol in arrivo anche nella partita tra Monaco e PSG: non ci sarà il ritorno dell’ex Mbappé, fermo per infortunio, ma lo spettacolo con Neymar è comunque assicurato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lipsia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 18:30

Vincenti

• Cagliari (in Cagliari-Benevento, Serie B, ore 14:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Bochum, Bundesliga, ore 15:30)

• Arsenal (in Arsenal-Brentford, Premier League, 16:00)

• Real Madrid (in Real Madrid-Al Hilal, Mondiale per club, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Werder Brema-Borussia Dortmund, Bundesliga, 15:30

• Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, 15:30

• Arsenal-Brentford, Premier League, 16:00

• Lazio-Atalanta, Serie A, 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• West Ham-Chelsea, Premier League, ore 13:30

• Ternana-Parma, Serie B, ore 16:15

• Friburgo-Stoccarda, Bundesliga, 15:30

• Monaco-PSG, Ligue 1, 17:00

Il “clamoroso”

Borussia Dortmund vincente e almeno un gol per squadra (in Werder Brema-Borussia Dortmund, Bundesliga, 15:30)