Napoli-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Cremonese è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La macchina perfetta del Napoli si è inceppata poche, pochissime volte in questa stagione. Le delusioni – se di delusioni si può parlare – si contano sulle dita di una mano per gli uomini di Luciano Spalletti, ma tra queste c’è la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo dell’insospettabile Cremonese. Neanche un mese fa, al “Maradona”, i grigiorossi, dati da tutti per spacciati, conquistarono una storica qualificazione dopo i calci di rigore – il match finì 2-2 – estromettendo i partenopei da una delle tre competizioni.

Una partita in cui forse il tecnico toscano esagerò con il turnover, convinto di poter fare rifiatare proprio tutti. Ma comunque ben preparata dai lombardi, che proprio qualche giorno prima avevano cambiato allenatore. Via Massimiliano Alvini, dentro Davide Ballardini. A distanza di qualche settimana la Cremonese si è presa pure lo scalpo della Roma, accedendo alla semifinale (sfiderà la Fiorentina, ndr) ma le inaspettate gioie di coppa non hanno avuto alcun effetto positivo sul campionato, dove la squadra grigiorossa continua ad accumulare sconfitte su sconfitte ed a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria. Da quando in panchina siede l’ex allenatore del Genoa, Carnesecchi e compagni hanno collezionato un solo punto, frutto del pareggio esterno di Bologna. Nello scorso fine settimana l’euforia generata dalla vittoria dell’Olimpico si è immediatamente dissolta in seguito all’amaro k.o. interno con una diretta concorrente come il Lecce, passato 2-0 allo “Zini”. Cremonese che rimane dunque desolatamente ultima in classifica a quota 8 punti, dieci in meno rispetto allo Spezia quartultimo.

Il più classico dei testa-coda

Ha ritrovato la velocità di crociera pre-Mondiale invece il Napoli. Anche lo Spezia si è dovuto arrendere alla furia dei partenopei: in Liguria è stato quasi tutto facile (0-3) per gli azzurri, trascinati da una sempre più devastante Osimhen e da un ispiratissimo Kvaratskhelia. Quinta vittoria di fila per la capolista della Serie A, risollevatasi alla grande dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter al rientro dalla sosta.

Napoli che tuttavia non può ancora permettersi di sollevare il piede dall’acceleratore, nonostante l’enorme vantaggio sul secondo posto (+13) in qualche modo lo consenta. La Coppa Italia – ma anche la gara d’andata, dove per il Napoli non filò tutto liscio sebben il risultato finale di 4-1 dica il contrario – insegna che la Cremonese non può in alcun modo essere sottovalutata malgrado ci sia un vero e proprio abisso tra le due squadre, soprattutto in termini di numeri. Il miglior attacco del torneo (51 gol) affronta la seconda peggior difesa: solo la Salernitana ha incassato più gol dei grigiorossi.

Napoli-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

La Champions League tornerà fra due settimane per il Napoli, motivo per cui Spalletti non ha esigenza di effettuare troppi cambi. Gli azzurri scenderanno in campo con la formazione tipo, anche se il tecnico è alle prese con i soliti ballottaggi. Nel tridente d’attacco si contendono una maglia Lozano, Elmas e Politano, mentre Mario Rui vincerà il duello con Olivera sull’out sinistro di difesa.

Deve far fronte alle pesanti assenze dei suoi due attaccanti titolari Ballardini, che a Napoli non potrà contare su Okereke e Dessers. Il tandem d’attacco sarà dunque formato dall’esperto Ciofani e dall’ex romanista Afena-Gyan. Dà forfait anche Lochoshvili, mentre sono in forte dubbio anche Benassi e Buonaiuto.

Come vedere Napoli-Cremonese in diretta tv e in streaming

Napoli-Cremonese, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli, memore di ciò che è avvenuto in Coppa Italia un mese fa, stavolta non sbaglierà l’approccio alla gara e dovrebbe ottenere una vittoria comoda. Ipotizzabile un pomeriggio prolifico al “Maradona”, in cui le reti totali potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0