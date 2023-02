Salernitana-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Juventus è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Chi l’avrebbe mai detto. Salernitana e Juventus a febbraio situate entrambe nella parte destra della classifica, staccate di soli due punti, pronte a scontrarsi a distanza di oltre quattro mesi da quella sfida che generò un putiferio per via del gol annullato a Bonucci per fuorigioco (salvo poi scoprire che Candreva teneva in gioco il difensore bianconero).

Massimiliano Allegri non c’ha girato attorno. E dopo la partita vinta ai danni della Lazio in Coppa Italia – successo che ha consentito alla sua squadra di qualificarsi per la semifinale, dove affronterà l’Inter – ha parlato di scontro salvezza. Non un’esagerazione: dando un’occhiata alla graduatoria, ci si può accorgere che i bianconeri, dopo la penalizzazione di ben quindici punti decisa dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze, sono tredicesimi, tre posizioni sopra rispetto ai granata quintultimi. La situazione, insomma, non è delle migliori, considerando che in futuro potrebbero arrivare altre sanzioni. Una prima reazione intanto c’è stata coi biancocelesti di Maurizio Sarri: la Juventus è tornata a vincere e l’ha fatto per la prima volta dopo quasi un mese. Di “corto muso”, tenendo la porta inviolata dopo quattro partite in cui di gol ne aveva invece incassati undici.

Equilibrio nei precedenti all’Arechi

Una gara decisa da un’inzuccata del difensore Bremer, approfittando di un’indecisione di Maximiano, mentre sono rimasti a secco i due rientranti Chiesa e Vlahovic.

Ha riassaporato la gioia per i tre punti anche la Salernitana, interrompendo un digiuno che andava avanti dallo scorso autunno e che aveva provocato l’esonero di Davide Nicola, poi richiamato subito dal presidente Iervolino. Il tecnico ha sperimentato qualche novità tattica, come il passaggio alla difesa a quattro e dopo la fisiologica sconfitta nel derby campano con il Napoli, i granata sono andati a vincere (1-2) a Lecce in uno scontro diretto dall’importante peso specifico, allontanandosi dalla zona retrocessione. C’è grande equilibrio nelle sfide tra Salernitana e Juventus giocate all’Arechi: una vittoria per parte – quella dei campani risale al 1999 – e un pareggio su un campo non facile da violare.

Salernitana-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola dovrebbe confermare il 4-3-3 schierato a Lecce, con Candreva nel tridente d’attacco insieme a Dia e Piatek e Sambia e Bradaric esterni di difesa. A centrocampo Nicolussi Caviglia sembra favorito su Bohinen, al centro della retroguardia invece rivedremo la coppia formata da Broon e Troost Ekong. Assenti Gyomber, Maggiore, Mazzocchi e Fazio.

Dall’altro lato, Allegri opterà per un tandem d’attacco formato da Vlahovic e Di Maria, con Kean pronto ad entrare a gara in corso. Sulla fascia destra si contendono una maglia Chiesa e Cuadrado, con il colombiano che avrà probabilmente la peggio. Niente da fare per Milik, Bonucci, Paredes e Pogba. In difesa più Alex Sandro che Gatti.

Come vedere Salernitana-Juventus in diretta tv e in streaming

Salernitana-Juventus, in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juventus dovrebbe tornare a vincere anche in campionato dopo aver conquistato un solo punto tra Napoli, Atalanta e Monza. Ma non filerà tutto liscio nella sfida dell’Arechi, contro una Salernitana ringalluzzita dalla vittoria di Lecce. Trattandosi di due squadre che finora hanno segnato parecchi più gol nella ripresa (19 Juve, 14 Salernitana) ipotizziamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo. Non è da escludere che i granata riescano a realizzarne almeno uno, contro una difesa meno ermetica rispetto a qualche settimana fa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

La Salernitana riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2