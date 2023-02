I pronostici di martedì 7 febbraio: Serie A, Mondiale per club, FA Cup

I pronostici di martedì 7 febbraio: si chiude la ventunesima giornata di Serie A, in campo anche Mondiale per club, FA Cup e DFB Pokal.

Sarà Salernitana-Juventus a chiudere la ventunesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Allegri dopo avere ottenuto la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia a spese della Lazio, proverà a tornare al successo anche in campionato dopo gli ultimi risultati deludenti.

Missione non facile però: l’Arechi è stadio ostico da espugnare e la Salernitana dopo un periodo difficile ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria sul Lecce dello scorso turno di campionato.

Pronostici altre partite

Questo martedì si gioca anche la prima semifinale dei Mondiali per club, con il Flamengo che se la vedrà con l’Al Hilal. La squadra araba ha rischiato l’eliminazione nel turno precedente contro il Wydad salvandosi solo nel finale: la superiorità dei sudamericani sugli arabi è evidente e non dovrebbe esserci spazio per delle sorprese.

Nessuna sorpresa preventivabile anche in Coppa di Germania nella sfida tra Eintracht Francoforte e Darmstadt. Il Friburgo dopo la batosta subita dal Borussia Dortmund proverà a rialzarsi in trasferta contro il Sandhausen. In campo anche la FA Cup: Fleetwood Town-Sheffhield Wednesday promette gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo tempo in Salernitana-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Friburgo (in Sandhausen-Friburgo, Coppa di Germania, ore 18:00)

• Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Darmstadt, Coppa di Germania, ore 20:45)

• Flamengo (in Flamengo-Al Hilal, Mondiale per Club, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AZ Alkmaar-FC Utrecht, Coppa d’Olanda, ore 18:45

• De Graafschap-De Treffers, Coppa d’Olanda, ore 20:00

• Eintracht Francoforte-Darmstadt, Coppa di Germania, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fleetwood Town-Sheffhield Wednesday, FA Cup, ore 20:00

• Salernitana-Juventus, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Juventus vincente e almeno un gol per squadra (in Salernitana-Juventus, Serie A, ore 20:45)