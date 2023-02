Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Arechi. Le ultime dritte.

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus di Max Allegri è chiamata al pronto riscatto anche in campionato. Complice la penalizzazione inferta dalla Procura Federale, quella che tra pochi istanti andrà in scena all’Archi di Salerno ha tutta l’aria di essere un vero e proprio scontro diretto per gli uomini di Allegri. Nelle ultime apparizioni stagionali Di Maria e compagni hanno racimolato soltanto un punto, motivo per il quale contro la Salernitana non sono più ammessi passi falsi.

La compagine di Nicola, però, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Memore di quanto successo all’andata, dove polemiche arbitrale a parte i campani furono in grado di tenere a bada le sortite della Juve per ampi tratti di gara, la Salernitana potrebbe avere diverse frecce al proprio arco per far male agli ospiti. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Piatek, Dia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Salernitana-Juventus, il pronostico marcatori

All’Arechi di Salerno ci sono tutte le carte in regola per assistere al ritorno al goal di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che contro la Lazio ha messo minuti importanti nelle gambe, vuole lasciare il segno. La difesa della Salernitana ha mostrato fin qui limiti strutturali piuttosto evidenti, motivo per il quale il bomber della Juve dovrebbe ritagliarsi lo spazio necessario per castigarla in almeno una situazione. L’ex attaccante della Fiorentina ha bisogno di sbloccarsi anche e soprattutto da un punto di ista psicologico: il confronto con i granata, sotto questo punto di vista, dovrebbe agevolarlo.

Probabili ammoniti e tiratori di Salernitana-Juventus

Specialista nelle conclusioni dalla media-lunga distanza, Antonio Candreva ha grandi chances di mettere a segno almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. L’esterno offensivo di Nicola è in grado di creare la superiorità numerica grazie alla sua esperienza e già all’andata ha confermato di poter far male alla difesa di Max Allegri, ritornata pericolosamente a scricchiolare nelle ultime apparizioni stagionali. Per i i più temerari, da provare l’opzione Kostic in versione assist-man. Sul fronte ammoniti, invece, occhio a Bradaric che ha grossi chances di finire sul taccuino del direttore di gara.