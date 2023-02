Fiorentina-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Bologna è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Consapevole che sarà difficilissimo raggiungerla attraverso il campionato, la Fiorentina sta provando a crearsi una strada alternativa per giocare l’Europa anche il prossimo anno.

È per questo motivo che la Viola di Vincenzo Italiano ha inteso dare la giusta importanza alla Coppa Italia: in settimana ha vendicato la recente sconfitta di campionato battendo 2-1 il Torino e si è guadagnata il pass per la seconda semifinale consecutiva. Ma stavolta di fronte non avrà la Juventus come lo scorso anno, ma la Cremonese, con ottime chance di andare a giocarsi la finalissima in programma all’Olimpico a maggio. Intanto sono due i risultati utili di fila, balsamo per il tecnico di origine siciliana dopo le due sconfitte rimediate con Roma e Torino che avevano di nuovo fatto rumoreggiare la piazza. Domenica scorsa la Fiorentina è uscita indenne dal match con la Lazio (1-1), una delle sue storiche bestie nere, sfiorando persino un successo che alla luce di quanto fatto vedere sarebbe stato meritato. L’attacco ha dato segnali importanti dopo essere rimasto a secco per 180 minuti. Gonzalez si conferma un giocatore chiave ed in coppa sono arrivati pure gli squilli di Jovic e Ikoné, due dai quali Italiano si aspetta molto di più.

Bologna in salute

In previsione dello spareggio di Conference League con il Braga, i toscani hanno l’obbligo di provare a migliorare una classifica che al momento li vede 12esimi, a -5 dal settimo posto.

L’occasione per tornare a vincere anche in campionato la regala il derby dell’Appennino contro il Bologna di Thiago Motta, che ha due punti in più della Fiorentina. I felsinei hanno ritrovato gol e punti dopo la doppia sconfitta con Roma e Atalanta, aprendo una mini-striscia positiva che va avanti da tre giornate, interrotta solo dall’eliminazione dalla Coppa Italia con la Lazio. Nell’ultimo turno i rossoblù hanno battuto 2-0 lo Spezia, vecchia squadra del tecnico italo-brasiliano, grazie al difensore goleador Posch e a Orsolini. La salvezza, insomma, appare già in tasca. Ed in questo girone di ritorno si capirà se Motta è l’uomo giusto per far fare al Bologna quel salto qualità atteso da tanti, troppi anni.

Fiorentina-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano pensa ad un minimo di turnover, soprattutto per quei giocatori che hanno giocato tutti e 90 i minuti con il Torino in Coppa Italia. Dodo e Milenkovic potrebbero restare in panchina a vantaggio di Martinez Quarta e Venuti, mentre a centrocampo potrebbe non esserci Amrabat, al centro dei rumors di mercato nell’ultimo giorno della finestra invernale: contro i granata il marocchino si è fatto male al volto ed è in dubbio. Nel caso in cui non dovesse farcela è pronto Mandragora.

Tante assenze invece per Motta, che oltre al cannoniere Arnautovic deve fare a meno dei vari Sansone, De Silvestri, Medel e Bonifazi. Sulla corsia sinistra Cambiaso dovrebbe avere la meglio su Lykogiannis e sul nuovo arrivato Kyriakopoulos, mentre sulla trequarti agiranno Orsolini, Ferguson e Soriano. Prima punta l’ex Bayern Monaco Zirkzee.

Come vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Bologna, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella gara d’andata la Fiorentina è tornata a perdere contro il Bologna dopo essere rimasta imbattuta per ben diciassette gare di fila. Il “Franchi” invece negli ultimi anni è stato un luogo spesso ostile ai rossoblù, che nello stadio della Viola non vincono da 11 partite. Con il ritorno 4-3-3 la squadra di Italiano sembra aver ritrovato qualche certezza, ma i gigliati restano incostanti e non gli si può dare fiducia ad occhi chiusi, soprattutto nella sfida con un avversario in salute come il Bologna. La Fiorentina dovrebbe comunque riuscire ad evitare la sconfitta, in una gara sulla quale peserà il fatto che i viola abbiano giocato in coppa. Ci sono buone possibilità che anche gli ospiti segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Gonzalez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1