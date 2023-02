Sassuolo-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Atalanta è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Berardi e il suo Sassuolo da quando frequentano la Serie A si sono spesso rivelati indigesti per il Milan e nonostante questa stagione sia sostanzialmente anonima e priva di sussulti, domenica gli emiliani hanno fatto la voce grossa a San Siro, infliggendo ai rossoneri di Stefano Pioli una delle più umilianti sconfitte (2-5) della loro storia.

Potrebbe essere questa la base sulla quale costruire la rimonta e dare così una svolta ad un’annata che finora ha riservato davvero poche soddisfazioni? Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ci spera, anche se nell’ultimo giorno di mercato ha dovuto salutare un altro dei suoi gioielli, dopo quelli persi la scorsa estate. Si tratta di Traoré, migrato in Inghilterra al Bournemouth: una perdita indubbiamente importante per il centrocampo emiliano, che è corso ai ripari acquistando Bajrami dall’Empoli, in Toscana ormai chiuso da Baldanzi. Ripartire dai cinque gol di Milano è in ogni caso l’imperativo del Sassuolo, che non vinceva un match dallo scorso ottobre ma che soprattutto non segnava più di due gol dal 5-0 alla Salernitana, risalente a quattro mesi fa. Un successo, quello coi rossoneri, che è stato balsamo anche per una classifica che era diventata pericolante, visto che lì sotto qualcosa comincia pian piano a muoversi come dimostrano i passi avanti del Verona terzultimo.

Coppa Italia indigesta per la Dea

Per Berardi e compagni arriva però un altro esame, forse ancora più impegnativo, contro l’Atalanta, tra le squadre più in forma del massimo campionato.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ritrovato lo smalto che avevano smarrito nella fase finale della prima parte della stagione e non hanno mai perso nelle prime cinque gare di Serie A nel 2023, tornando a segnare anche valanghe di gol, come l’8-2 alla Salernitana. In settimana, tuttavia, per la Dea è arrivata la prima battuta d’arresto: in Coppa Italia si è arresa 1-0 all’Inter fermandosi ai quarti di finale. A San Siro l’Atalanta ha fatto un passo indietro dal punto di vista offensivo: era dalla gara con la Lazio dello scorso 23 ottobre che non restava a secco di gol. Non è riuscito a pungere Ademola Lookman, autentico trascinatore dei bergamaschi nelle ultime partite, autore di ben cinque reti. Gasperini farà di tutto per riprendere il filo a Reggio Emilia, conscio che una vittoria la sua squadra salirebbe momentaneamente in seconda posizione in attesa del derby.

Sassuolo-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi potrebbe decidere di far partire titolare il nuovo arrivato Zortea, proveniente proprio dall’Atalanta, ma l’ex nerazzurro è in ballottaggio con Ruan. In difesa torna Ferrari, mentre a centrocampo, dopo la cessione di Traoré, sagiranno Frattesi, Maxime Lopez, e Thorstvedt. Solo panchina per l’ex empolese Bajrami. Nel tridente d’attacco, oltre a Berardi, ci saranno anche Laurienté e Defrel. Indisponibili Pinamonti, Toljan e Muldur.

Gerarchie ormai ben definite nell’Atalanta: davanti c’è Boga alle spalle della coppia formata da Hojlund e Lookman, mentre Muriel, Zapata e Pasalic sono solo delle alternative. In difesa è assente l’infortunato Palomino e si profila un ballottaggio tra Demiral e Djimsiti.

Come vedere Sassuolo-Atalanta in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta è una delle squadre con cui il Sassuolo ha perso più frequentemente in Serie A, come confermano le undici sconfitte subite nei diciannove scontri totali giocati in massima serie. Questa sfida però ha sempre regalato parecchi gol e non stupisce viste le attitudini degli allenatori in panchina. Anche stavolta l’Atalanta appare leggermente favorita in una gara da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Laurienté.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Demiral; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Højlund.

Sassuolo-Atalanta: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2