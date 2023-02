Calciomercato Milan, esonero Pioli: l’indizio è una sentenza

Calciomercato Milan, anche Stefano Pioli è finito inevitabilmente sul banco degli imputati: ecco il comportamento dei bookmakers.

Il derby per provare a risollevare una stagione divenuta incredibilmente difficile per la compagine rossonera. Una stracittadina per ritrovare quella vittoria che in campionato manca da un mese. Il Milan di Stefano Pioli si prepara alla sfida contro i cugini con la consapevolezza di non poter più fallire. I rossoneri sono chiamati ad una prova d’orgoglio per invertire un trend che definire negativo sarebbe solo un eufemismo.

Leao e compagni stanno attraversando una fase di involuzione. Tattico e soprattutto mentale. I rossoneri si sono mostrati incapaci di reagire alle difficoltà. Slegati, poco compatti e costantemente in balia dell’avversario. Le cinque sberle rifilate al “Diavolo” dal Sassuolo ne sono una testimonianza tangibile. I neroverdi, che a loro venivano da un periodo di crisi, hanno avuto vita facile nell’imporsi contro un avversario inerme. Sul banco degli imputati, come spesso accade in questo genere di situazioni, è finito Stefano Pioli. Alcune scelte del tecnico rossonero non sono state digerite dall’opinione pubblica. La gestione di de Ketelaere, ad esempio, ma non solo. Anche Leao sta facendo fatica ad imporsi in uno scacchiere tattico che dovrebbe essere stravolto contro l’Inter.

Calciomercato Milan, bookmakers scatenati sul possibile esonero di Pioli

In occasione del match contro i “cugini”, infatti, il Milan dovrebbe passare al 4-3-3, rinfoltendo la mediana con due mezzali. Una scelta per certi aspetti obbligata, dalla quale Pioli si aspetta risposte immediate. Servirà un’inversione di tendenza soprattutto in termini di atteggiamento per provare a cambiare l’inerzia della stagione. Nel post partita della sfida con la Lazio Maldini ha risposto stizzito alla domanda relativa al futuro di Pioli, ma è chiaro che sia proprio il tecnico del Milan l’uomo chiamato a trovare soluzioni in questo momento di difficoltà.

Il comportamento dei betting analyst, sotto questo punto di vista, non può essere affatto trascurato. Goldbet, ad esempio, banca il possibile esonero di Pioli a 3.50. Una quota sicuramente irrisoria se confrontata a quella che circolava qualche settimana fa. Testimonianza tangibile del periodo no in casa Milan. Fino a questo momento uno degli artefici decisivi della vittoria dello scudetto è stato sempre difeso dalla sua dirigenza. Tuttavia, è chiaro come saranno i risultati ad avere l’ultima voce in capitolo.