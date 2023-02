I pronostici di giovedì 2 febbraio: Coppa Italia, Liga, Super Lig

I pronostici di giovedì 2 febbraio: c’è l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, Liga, Super Lig turca, Serie C e Saudi Pro League.

Si chiudono questa sera i quarti di finale di Coppa Italia, si decide l’ultima semifinalista: l’Inter attende la vincente tra Juventus e Lazio, che si sfidano all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus è reduce dal crollo in campionato contro il Monza, ma in gara secca Allegri conta di ritrovare compattezza tra i suoi calciatori.

Con la penalizzazione attuale di 15 punti in campionato a cui potrebbe aggiungersene un’altra relativa alla manovra stipendi, il club bianconero darà il massimo nelle coppe. Oltre all’Europa League un obiettivo alla portata per alzare al cielo un trofeo anche in una stagione difficile come questa è proprio la Coppa Italia: Lazio avvisata.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola si gioca il recupero tra Real Madrid e Valencia. Non ci sarà la sfida nella sfida tra Ancelotti e Gattuso, visto che quest’ultimo è stato esonerato per i risultati deludenti, con la squadra precipitata addirittura in zona retrocessione. Real Madrid nettamente favorito.

Per chi va a caccia di partite da gol occhio al campionato turco, in particolare a Konyaspor-Istanbulspor e Adana Demirspor-Fenerbahçe.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Juventus-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Monopoli o pareggio (in Monopoli-Picerno, Serie C, ore 15:00)

• Konyaspor (in Konyaspor-Istanbulspor, Super Lig – Turchia, ore 15:00)

• Al Tawoon (in Al Batin-Al Tawoon, Saudi Pro League, ore 16:00)

• Real Madrid (in Real Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Konyaspor-Istanbulspor, Super Lig – Turchia, ore 15:00

• Adana Demirspor-Fenerbahçe, Super Lig – Turchia, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Juventus-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00

• Adana Demirspor-Fenerbahçe, Super Lig Turchia, ore 18:00

Il “clamoroso”

Fenerbahçe vincente e almeno un gol per squadra (in Adana Demirspor-Fenerbahçe, Super Lig Turchia, ore 18:00)