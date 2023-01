Coppa Italia, quarti di finale in diretta tv su Mediaset: il programma completo

Coppa Italia, da domani al via i quarti di finale della Coppa nazionale: tutto in diretta su Mediaset in chiaro. Ecco il programma completo

Domani sera torna in campo la Coppa Italia, con il primo dei quarti di finale in programma nei prossimi giorni. Ed è subito un match ad alta intensità, visto che a San Siro, in una gara che non ha possibilità d’appello – andata e ritorno sono previsti dalle semifinali – si affrontano Inter e Atalanta.

E come succederà fino alla fine della stagione e anche nella prossima stagione, tutte le gare della manifestazione saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva dalle reti Mediaset. Un colpaccio quello della tv di Berlusconi visti i risultati che si stanno ottenendo in queste settimane, senza dimenticare che in mezzo c’è stata anche la finale di Supercoppa Italiana con il derby tra Inter e Milan con un picco di ascolti davvero clamoroso. Insomma, lo scippo alla Rai dopo tantissimi anni è stato qualcosa di importante. Ecco, comunque, quello che sarà il programma completo dei prossimi giorni.

Coppa Italia, tutte le partite e dove vederle

Allora, intanto in tv le partite saranno trasmesse tutte tra Canale 5 e Italia 1, mentre in streaming si potranno vedere o su Mediaset Infinity oppure anche collegandosi al sito di SportMediaset. La scelta, insomma, è ampia.

I post partita invece saranno tutti in studio, con la conduzione di quella che ormai possiamo definire la Regina di Coppe Monica Bertini. Partiamo dalla serata di domani, in ogni caso, con Inter-Atalanta in programma alle 21 che sarà trasmessa in diretta Tv su canale 5: commento di Massimo Callegari mentre Roberto Cravero sarà la voce tecnica. Si continua poi mercoledì 1 febbraio: Fiorentina-Torino è in programma alle ore 18:00 e vedrà in cabina Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. In serata invece, dall’Olimpico di Roma, spazio alla squadra di Mourinho contro la Cremonese: Riccardo Trevisai e Massimo Paganin commenteranno la sfida. Si chiude, poi, il 2 febbraio con Juventus-Lazio. In questo caso diretta su canale 5 con Trevisani e Cravero al commento. Ovviamente, come detto, alla fine di ogni match ampio post partita con Bertini e Mino Taveri più tanti ospiti. E anche la cassazione arbitrale con Bergonzi e Graziano Cesari che si alterneranno nel corso delle tre serate. Programma ricco.