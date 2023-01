Tennis, shooting ad alta temperatura, più bella che mai

Tennis, la stella del WTA ha stregato tutti durante il suo shooting ad alta temperatura: la sua è una bellezza a dir poco irresistibile e negli scatti è più raggiante che mai.

Spesso capita che il mondo dello sport e quello della moda si incontrino, come nel caso di una delle tenniste più forti e apprezzate degli ultimi tempi. Impegnata in uno shooting ad alta quota, ha stregato tutti con la sua bellezza.

Ormai la meravigliosa Paula Badosa è abituata ai servizi fotografici. Nata nel 1997 a New York, la giovane atleta di origini spagnole ha posato in più occasioni per diversi brand. La passione per la moda le deve essere stata trasmessa dai genitori, entrambi impegnati nel settore.

Nel corso della sua carriera ha coniugato i suoi due amori, raggiungendo sempre ottimi risultati. Sul campo da tennis si è fatta notare a livello internazionale subito dopo i suoi esordi, guadagnandosi tre titoli WTA, tra cui spicca il WTA 1000 di Indian Wells del 2021.

La vittoria l’ha portata ad affermarsi come la prima spagnola a portare il traguardo a casa. Nello stesso anno ha fatto il suo ingresso nella top ten del ranking mondiale, all’ottavo posto, mentre nel 2022 è arrivata fino alla seconda posizione.

In queste settimane Paula è stata costretta a prendere una pausa dalle competizioni. Per lei non è stato certamente semplice ma non ha potuto fare nulla contro gli imprevisti della salute.

Il dolore agli adduttori l’ha costretta a ritirarsi dall’Adelaide International dopo essere arrivata in semifinale. Qualche giorno più tardi, ha dovuto dare forfait anche agli Australian Open.

Tennis, con un solo selfie Paola Badosa ha conquistato tutti

Nelle scorse ore è tornata ad allenarsi condividendo la lieta notizia con i fan. Non ha potuto fare a meno di esprimere la sua gioia, rivolgendosi ai followers tramite le storie di Instagram. La tennista interagisce spesso con le 690 mila persone che la seguono nelle sue avventure sul campo ma anche nella sua quotidianità.

Nonostante il momentaneo allontanamento dai match, Paula non ha rinunciato alla sua altra grande passione. Ha posato in uno shooting nel prestigioso Hotel VP Plaza España Design, sfoggiando tutto il suo fascino.

Non sono mancate le storie e i post su Instagram: è bastato un selfie per stregare tutti. Nello scatto la tennista dai capelli biondi e i profondi occhi azzurri è più raggiante che mai.

La sua è una bellezza che non passa mai inosservata, tanto che alcuni utenti hanno commentato il post domandandosi se sia una tennista professionale o una top model.