Paola Egonu, questa non ci voleva: un’altra al posto suo

Paola Egonu, questa proprio non ci voleva. Per la pallavolista, che nelle prossime settimane vedremo sul palco del Festival di Sanremo, sembrerebbe mettersi male.

La situazione si sta facendo critica per Paola Egonu: la pallavolista di Cittadella starebbe rischiando di perdere il suo posto. La notizia diffusa nelle scorse ore ha lasciato tutti sbigottiti. Ma cosa è successo?

Solamente negli scorsi giorni Paola Egonu ha gareggiato insieme alla sua nuova squadra, il VakifBank di Istanbul, contro il Sigorta Shop in occasione del campionato turco di volley femminile, la Sultanlar Ligi. La pallavolista si è fatta notare come sempre affermandosi come top scorer con i suoi 14 punti.

È passato qualche mese dal suo trasferimento in Turchia, dopo aver militato per tre anni nell’Imoco di Conegliano e aver raggiunto notevoli risultati con la nazionale italiana. A quanto pare, i trionfi nel mondo dello sport non sono l’unico traguardo raggiunto dalla campionessa. Infatti è stata scelta per affiancare Amadeus al Festival di Sanremo.

La 24enne sarà una delle co-conduttrici della più importante manifestazione musicale italiana. L’emozione dei fan è già alle stelle, anche se la notizia diventata virale in queste ore hanno smorzato subito l’entusiasmo. Il ruolo di Paola sarebbe a rischio.

In base a quanto riportato dal sito voleybolmagazin.com – portale turco aggiornato sulle ultime novità del mondo della pallavolo – il rapporto tra l’opposto e il Vakifbank presto potrebbe concludersi.

Paola Egonu, a rischio la sua esperienza in Turchia

Secondo le fonti, la squadra sarebbe intenzionata ad accogliere la bosniaca Tijana Boskovic. La MVP si sta allontanando dalla sua Eczacibaşi e il suo è un nome molto allettante per il Vakifbank. Nel caso in cui la pallavolista dovesse entrare nel team, il contratto di Paola non verrebbe rinnovato.

La notizia sta circolando ad una velocità impressionante. Solamente qualche mese fa Paola ha lasciato l’Italia per la prima volta in tutta la sua carriera, pronta per una nuova avventura, dopo aver conquistato la medaglia d’oro con la nazionale alle Volleyball Nations League e un bronzo al Campionato mondiale.

Una volta arrivata in Italia, la pallavolista ha legato subito con le sue nuove compagne. E sul campo ha sempre dato tutta se stessa. In Italia in molti sentono la sua mancanza e si domandano se farà mai ritorno in nazionale: forse, nei prossimi mesi, potrebbe succedere.

Per ora si tratta solamente di ipotesi. Se la notizia dovesse trovare conferma, avrebbe sicuramente un impatto notevole sul mercato mondiale della pallavolo. Soprattutto in questo momento, a stagione inoltrata.