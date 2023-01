I pronostici di lunedì 23 gennaio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 23 gennaio: in campo Serie A, Liga e Premier League, ci sono pure altri campionati minori tra cui la Super Lig turca.

La diciannovesima giornata di Serie A prosegue e non si conclude questo lunedì, con altre due partite in programma in attesa di Lazio-Milan di domani. Un turno rivoluzionato negli orari a causa della finale di Supercoppa Italiana giocata mercoledì scorso in Arabia Saudita e vinta in modo netto dall’Inter.

Inzaghi si augura che la netta affermazione ai danni del Milan possa dare il giusto slancio per affrontare la seconda parte della stagione, in cui le due milanesi saranno chiamate ad una complicata rimonta sul Napoli. L’Inter parte favorita anche contro l’Empoli, un avversario che ha sempre battuto negli ultimi nove scontri e con cui non perde addirittura dal lontano 2006. Gli avversari tra l’altro arriveranno a San Siro dopo la vittoria sulla Sampdoria che ha praticamente messo l’obiettivo stagionale della salvezza in ghiacciaia.

Pronostici Serie A e altri campionati

Chi invece è tutt’altro che salva è la Cremonese, ancora senza vittorie in campionato e a serio rischio retrocessione. I grigiorossi hanno cambiato l’allenatore e l’arrivo di Ballardini è coinciso con la sorprendente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia a spese del Napoli. Fare punti contro il Bologna non sarà facile, in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare soprattutto nella ripresa.

In Premier League e Liga saranno protagonisti due allenatori italiani: Conte col suo Tottenham deve vincere col Fulham per restare in corsa in ottica qualificazione alla prossima Champions League, mentre Gattuso alla guida del Valencia cerca tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tottenham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fulham-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Fenerbahce (in Umraniyespor-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:00)

• Inter (in Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45)

• Valencia (in Valencia-Almeria, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45

• Jong Ajax-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong PSV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bologna-Cremonese, Serie A, ore 18:30

• Fulham-Tottenham, Premier League, ore 21:00

• Jong PSV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong Ajax-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Inter vincente e almeno un gol per squadra (in Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45)