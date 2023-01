Sampdoria-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Udinese è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La trasferta di lunedì scorso in casa di un Empoli relativamente tranquillo e senza grossi assilli di classifica rappresentava un’occasione per riscattarsi. E soprattutto provare a recuperare terreno nei confronti del quartultimo posto, distante sette punti.

Ed invece anche in Toscana la Sampdoria si è trovata a dover fare i conti con l’ennesima sconfitta stagionale, addirittura la numero tredici in questo campionato, restando un’altra volta all’asciutto di gol. In realtà l’attaccante blucerchiato Gabbiadini era riuscito in qualche modo a pareggiare i conti durante il forcing finale ma il Var ha inspiegabilmente annullato, provocando la rabbia di Dejan Stankovic e dei suoi giocatori. Continua dunque a piovere sul bagnato in casa Samp, tenendo conto pure del sempre più nebuloso futuro societario, in attesa di nuovi acquirenti. L’allenatore serbo per poter rientrare in gioco e riaprire la lotta salvezza – mai così chiusa come in questo momento – sa bene che ci sarà bisogno di netti miglioramenti in fase di possesso palla. La sua squadra ha segnato solamente 8 gol – peggior attacco della Serie A – incassandone allo stesso tempo 31.

Marassi è “stregato” per i friulani

Un altro problema che attanaglia la Sampdoria è il rendimento casalingo: i blucerchiati a Marassi non hanno ancora vinto realizzando a malapena due reti.

È abbastanza ovvio che d’ora in poi diventano un po’ tutte “ultime spiagge” e soltanto i tre punti contro l’Udinese potranno ridare speranze ai liguri, che hanno perso solo in un’occasione negli ultimi 17 match giocati al “Ferraris” contro i friulani. I bianconeri stanno vivendo di rendita grazia alla strepitosa partenza ma non riescono più a vincere da ottobre e domenica scorsa è arrivata la seconda sconfitta di fila dopo quella con la Juventus: i bolognesi Sansone e Posch hanno ribaltato il vantaggio di Beto, prolungando il digiuno di successi della squadra allenata da Andrea Sottil, comunque a ridosso della zona Europa.

Sampdoria-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

A guidare la difesa blucerchiata, oltre Colley e ad Amione, c’è anche l’ex Nuytinck. In mezzo invece Stankovic recupera Rincon dopo la squalifica: il venezuelano andrà a dare manforte a Vieira, mentre sulle fasce agiranno Augello e Leris. Sulla trequarti più Djuricic del marocchino Sabiri: l’ex Sassuolo supporterà la coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Lammers. L’unico indisponibile è Quagliarella.

Tutti o quasi a disposizione per Sottil, che deve fare a meno del solo Masina. Tanti dubbi però per l’ex allenatore dell’Ascoli. A centrocampo dovrebbe scoccare l’ora di Samardzic, preferito a Lovric, mentre in attacco Success potrebbe iniziare a scapito di Deulofeu.

Come vedere Sampdoria-Udinese in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Udinese è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sampdoria e Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Inutile girarci intorno: per la Samp questa è una gara da non sbagliare se l’obiettivo è ridurre l’enorme divario che separa i blucerchiati dalla zona salvezza. La squadra di Stankovic secondo noi riuscirà ad evitare la sconfitta contro un’Udinese che non sa più vincere ma che non ha problemi di classifica, anzi. Guardando i numeri offensivi dei liguri, non possiamo non immaginare una gara molto tirata, ovviamente a basso punteggio.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

La Sampdoria riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0