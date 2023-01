Monza-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Sassuolo è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ci ha messo un po’ ad ingranare, ricorrendo anche al cambio di guida tecnica nel primo mese di campionato. Ma a metà stagione, al giro di boa, il Monza è lì, dove secondo le previsioni della vigilia sarebbe dovuto essere, a ridosso della parte sinistra della classifica. Del resto è quella che tra le tre neopromosse la scorsa estate spese di più sul mercato, stravolgendo una rosa forse poco adatta alla massima serie e facendo acquisti di spessore.

Monza che è un po’ come se avesse preso il posto che nelle ultime stagioni fu del Sassuolo, suo prossimo avversario nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di Raffaele Palladino ha 21 punti, cinque in più dei neroverdi di Alessio Dionisi. Giovedì ha tenuto testa alla Juventus nell’ottavo di Coppa Italia, arrendendosi solo ad una prodezza di Federico Chiesa nel finale, mentre qualche giorno prima aveva collezionato il quarto risultato utile consecutivo, avendo la meglio 2-3 nel derby lombardo con la Cremonese. Insomma, i brianzoli sembrano aver trovato una loro identità, anche grazie alla ventata di freschezza portata dal tecnico – esordiente in A – e appaiono destinati ad una salvezza senza grossi patemi, considerando pure l’enorme divario dalla zona retrocessione.

Il Sassuolo è in caduta libera

Discorso completamente diverso per gli emiliani, che ad oggi sono una delle squadre più in crisi della massima serie. Con la Lazio, una settimana fa, il Sassuolo è incappato nella quarta sconfitta di fila, la settima senza vincere neppure una partita.

I biancocelesti, così come aveva fatto la Sampdoria, nella prima uscita del 2023 hanno violato il Mapei Stadium (0-2) con Zaccagni e Felipe Anderson, mentre Berardi e compagni si sono rivelati ancora una volta inconsistenti a livello offensivo. Non segnano due gol all’interno dei novanta minuti dal successo contro il Verona dello scorso ottobre e a fine match ha avuto luogo anche una piccola contestazioni da parte dei tifosi, scene francamente inedite a queste latitudini. Il Sassuolo adesso è quartultimo, ma con un margine rassicurante sulla zona retrocessione di sette punti.

Monza-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

L’unico dubbio di Palladino riguarda l’utilizzo dell’attaccante portoghese Mota, vittima di un problema muscolare e in forte dubbio per la sfida con il Sassuolo. Davanti ci sarà come al solito Ciurria, con Caprari a fare da spalla a Petagna. In mezzo il tecnico ritrova un giocatore prezioso come Rovella, mentre la difesa tornerà ad essere composta da Marlon, Pablo Marì ed Izzo. Sulla fascia destra Birindelli è favorito su Colpani.

Ritorno importante anche per Dionisi, che potrà di nuovo contare su Maxime Lopez in regia. In attacco invece Alvarez appare in vantaggio su Defrel: i due si contendono il ruolo di vice-Pinamonti, visto l’infortunio dell’ex attaccante dell’Inter. Dietro si rivede Ferrari, mentre la porta continuerà per il momento ad essere difesa dall’esperto Pegolo.

Come vedere Monza-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Monza-Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La crescita del Monza ha trovato riscontro anche in coppa contro la Juventus e viene quasi naturale considerare i brianzoli leggermente favoriti in questa sfida. Potrebbe dunque proseguire il digiuno di vittorie del Sassuolo in trasferta, dove ha sempre perso nelle ultime cinque giornate. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno due.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

Monza-Sassuolo: chi vince? Monza

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1