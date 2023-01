I pronostici del weekend (21-22 gennaio) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, oltre a Serie A, Premier League, Liga e Coppa di Francia torna in campo dopo la lunga sosta invernale anche la Bundesliga.

La Serie A torna in campo a partire da sabato anche se il weekend sarà meno ricco di partite rispetto al consueto. Per via della finale di Supercoppa Italia giocata a Riyahd, le partite di Inter e Milan sono infatti state posticipate. I nerazzurri giocheranno lunedì alle 20:45, mentre i rossoneri sfideranno la Lazio addirittura martedì prossimo.

Anche Bologna-Cremonese si giocherà di lunedì, visto l’impegno al giovedì della squadra rossoblù in Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, c’è curiosità nel vedere come il Napoli reagirà all’inaspettata eliminazione di martedì ai rigori contro i grigiorossi. Una sconfitta arrivata dopo la goleada rifilata alla Juventus che ha messo in discesa la strada per lo Scudetto. Contro la Salernitana reduce dalla batosta (8-2) di Bergamo tre punti ampiamente alla portata.

Restando in Serie A, sono partite sulla carta da gol Monza-Sassuolo e Juventus-Atalanta, con i bianconeri che potrebbero avere perso sicurezze dopo la sconfitta del “Maradona”.

Le altre partite

A proposito di gol, torna la Bundesliga dopo la lunga sosta invernale. Un campionato in cui la media di reti a partita è sempre molto alta. Le principali candidate di questo weekend sono Wolfsburg-Friburgo, Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen e Union Berlino-Hoffenheim.

In Premier League ci sono due partitoni: Liverpool-Chelsea e Arsenal-Manchester United. Spettacolo assicurato anche in Eredivisie nelle sfide PSV Eindhoven-Vitesse Arnhem e Feyenoord-Ajax.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-Chelsea, Premier League, sabato 13:30

• Wolfsburg-Friburgo, Bundesliga, sabato 15:30

• PSV Eindhoven-Vitesse Arnhem, Eredivisi, sabato 20:00

• Feyenoord-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30

• Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga, domenica 17:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Napoli (in Salernitana-Napoli, Serie A, sabato 18:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Real Valladolid, Liga, sabato 18:30)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Augsburg, Bundesliga, domenica 15:30)

• Barcellona (in Barcellona-Getafe, Liga, domenica 18:30)

• Lille (in Lille-Pau, Coppa di Francia, domenica 18:30)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Partite da almeno un gol per squadra

• Monza-Sassuolo, Serie A, sabato 15:00

• Union Berlino-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Leicester-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Arsenal-Manchester United, Premier League, domenica 17:30

• Juventus-Atalanta, Serie A, domenica 20:45