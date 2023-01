Juventus-Monza è un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Massimiliano Allegri è un allenatore che non ha mai preso sottogamba la Coppa Italia. E non è un caso che la Juventus – in particolare modo sotto la sua gestione – nell’ultimo decennio sia arrivata quasi sempre in fondo a questa manifestazione.

I bianconeri, che nel 2021 trionfarono con Pirlo in panchina, sono vicecampioni uscenti: lo scorso maggio si arresero 4-2 all’Inter nella finalissima dell’Olimpico al termine dei supplementari. Scontato che il tecnico livornese voglia fare bella figura anche stavolta, soprattutto perché la coppa nazionale potrebbe essere un modo per mettere in bacheca almeno un trofeo: la Vecchia Signora non ne vince ormai da più di un anno. L’ottavo di finale contro il Monza – la vincente affronterà una tra Lazio e Bologna – assume i contorni di un buon test per Allegri e i suoi uomini, reduci da una delle sconfitte più pesanti della storia del club: il 5-1 di Napoli. Nel capoluogo campano la Juventus, oltre a vedere infrangersi la lunghissima striscia di otto vittorie consecutive in campionato, ha subito un’umiliazione con pochi precedenti ed assolutamente inaspettata visto il ruolino di marcia fino a quel momento. La difesa meno battuta della A, perforata solo sette volte prima della gara del “Maradona”, esce ridimensionata dal big match contro gli azzurri.

In Coppa Italia la Juve non perde in casa dal 2015

Una figuraccia che ha rispedito la Juve di nuovo a -10 dai partenopei, costretta ad iniziare a guardarsi alle spalle dall’Inter, ma anche da Roma, Atalanta e Lazio.

Importante, dunque, voltare pagina già a partire dalla Coppa Italia. Contro i brianzoli – che con i bianconeri lo scorso settembre conquistarono a sorpresa il loro primo successo in massima serie – la Juventus cercherà di prolungare l’imbattibilità casalinga, che in coppa va avanti addirittura dal 2015. Di contro, la squadra di Raffaele Palladino è in continua crescita ed è pronta a giocarsi le sue chance nella notte dell’Allianz Stadium. Il Monza non ha mai perso nella ultime quattro partite, pareggiando con Fiorentina e Inter e vincendo 2-3 nel derby di sabato scorso con la Cremonese, tre punti che avvicinano i biancorossi alla parte sinistra della classifica. Capitolo formazioni: Allegri potrebbe lanciare dal 1′ il recuperato Cuadrado, mentre ci sarà da attendere per rivedere Vlahovic in campo. Dietro dovrebbero giocare Gatti e Rugani. Palladino dà invece fiducia a Mota, Ciurria e Petagna.

Come vedere Juventus-Monza in diretta tv e streaming

Juventus-Monza è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Juventus-Monza anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Bisognerà capire quale sarà la reazione della Juventus dopo la debacle partenopea, che per com’è maturata potrebbe anche aver lasciato il segno. I bianconeri sono comunque favoriti per il passaggio del turno ma crediamo che possano far fatica a tenere la porta inviolata contro un Monza che farà di tutto per dargli filo da torcere.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Rugani; Cuadrado, Paredes, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Mota; Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1